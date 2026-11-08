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Exército Brasileiro realiza exercício-piloto com simuladores de voo em Taubaté

Brasil

O Exército Brasileiro deu um passo concreto para adaptar seu treinamento às realidades das guerras modernas. Em Taubaté (SP), o Comando de Aviação do Exército realizou um exercício-piloto focado no uso intensivo de simuladores de voo, buscando reduzir a distância entre a instrução teórica e a brutalidade de um cenário de combate real.

Дрон в полете над зеленой посадочной площадкой и станцией обслуживания
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Дрон в полете над зеленой посадочной площадкой и станцией обслуживания

O núcleo da atividade, conduzida nas instalações da Divisão de Simulação do Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), não foi apenas a repetição de manobras, mas a exposição das tripulações a ameaças contemporâneas. O treinamento envolveu militares do 3º BAvEx e da Esquadrilha de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas do 1º BAvEx, integrando tripulações humanas e operadores de drones em um mesmo ecossistema digital.

O diferencial técnico reside na simulação de variáveis críticas que seriam perigosas ou excessivamente caras de reproduzir em voos reais: enxames de drones, sistemas de defesa antiaérea, aeronaves inimigas e condições meteorológicas adversas. Ao digitalizar o terreno com alta fidelidade, a Força Terrestre força os comandantes e pilotos a tomarem decisões sob pressão, testando a consciência situacional e a flexibilidade tática em ambientes contestados.

Para a Aviação do Exército, a aposta em ambientes virtuais serve como um laboratório de inovação. A integração entre simuladores e aeronaves remotamente pilotadas permite que a força ajuste suas metodologias de instrução conforme a evolução tecnológica dos conflitos armados, onde a interoperabilidade entre meios tripulados e não tripulados tornou-se o novo padrão operacional.

Essa preparação reflete-se nas duas frentes de atuação da Força. No aspecto bélico (Braço Forte), o objetivo é garantir mobilidade e rapidez em teatros de operações complexos. Já na vertente humanitária (Mão Amiga), a precisão técnica desenvolvida nesses cenários é transposta para missões de evacuação aeromédica, busca e salvamento e apoio logístico em situações de calamidade pública, onde a margem de erro é mínima.

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Author`s name Petr Ermilin
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