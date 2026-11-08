Lula muda o jogo do SAC: empresas agora devem manter humanos disponíveis o dia todo

Desde 2 de novembro de 2026, entrou em vigor o Decreto 13.135, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que altera a dinâmica operacional dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) para empresas de setores regulados pelo governo federal. A medida transforma a preferência por canais automatizados em uma obrigação de disponibilidade humana.
Na prática, a norma impõe que operadoras de telefonia, planos de saúde, companhias aéreas, concessionárias de energia, fintechs e instituições de pagamento supervisionadas pelo Banco Central mantenham atendimento humano disponível por telefone ou canais eletrônicos das 8h às 20h, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados.
O decreto estabelece métricas rígidas de desempenho e prazos que as empresas agora são obrigadas a cumprir:
Para as plataformas digitais de intermediação (como apps de transporte e entrega), a regra muda o nível de transparência. Essas empresas agora devem reportar à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) seus modelos de atendimento, incluindo volume de reclamações, taxas de resolução e índices de satisfação. A Senacon passa a ter a competência de analisar esses dados e intervir para ajustar a efetividade do serviço.
O caminho até a implementação do decreto foi marcado por resistência institucional. Seis entidades empresariais, incluindo a FecomercioSP e a Câmara Brasileira da Economia Digital, questionaram formalmente o Ministério da Justiça sobre os custos de conformidade e a falta de fundamentação técnica para a generalização das regras.
A FecomercioSP, que criticava a intenção inicial de expandir a obrigatoriedade a todos os setores da economia, avalia que o texto final limitou o impacto ao focar em setores regulados e criar um regime específico para plataformas digitais, equilibrando a exigência estatal com a viabilidade econômica das operações.
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