Lula muda o jogo do SAC: empresas agora devem manter humanos disponíveis o dia todo

Desde 2 de novembro de 2026, entrou em vigor o Decreto 13.135, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que altera a dinâmica operacional dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) para empresas de setores regulados pelo governo federal. A medida transforma a preferência por canais automatizados em uma obrigação de disponibilidade humana.

Na prática, a norma impõe que operadoras de telefonia, planos de saúde, companhias aéreas, concessionárias de energia, fintechs e instituições de pagamento supervisionadas pelo Banco Central mantenham atendimento humano disponível por telefone ou canais eletrônicos das 8h às 20h, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados.

O decreto estabelece métricas rígidas de desempenho e prazos que as empresas agora são obrigadas a cumprir:

Tempo de espera: No atendimento telefônico, o contato com um operador humano deve ocorrer em até 20 segundos para ao menos 80% das chamadas.

No atendimento telefônico, o contato com um operador humano deve ocorrer em até 20 segundos para ao menos 80% das chamadas. Canais digitais: É obrigatória a manutenção de ao menos um canal eletrônico disponível 24 horas por dia. A inteligência artificial pode ser usada na triagem, mas não pode bloquear o acesso ao atendente humano.

É obrigatória a manutenção de ao menos um canal eletrônico disponível 24 horas por dia. A inteligência artificial pode ser usada na triagem, mas não pode bloquear o acesso ao atendente humano. Prazos de resposta: Demandas não urgentes devem ter resposta em até 7 dias. Casos urgentes exigem providências imediatas, com prazo de 48 horas para a suspensão de cobranças indevidas ou serviços não solicitados.

Para as plataformas digitais de intermediação (como apps de transporte e entrega), a regra muda o nível de transparência. Essas empresas agora devem reportar à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) seus modelos de atendimento, incluindo volume de reclamações, taxas de resolução e índices de satisfação. A Senacon passa a ter a competência de analisar esses dados e intervir para ajustar a efetividade do serviço.

O caminho até a implementação do decreto foi marcado por resistência institucional. Seis entidades empresariais, incluindo a FecomercioSP e a Câmara Brasileira da Economia Digital, questionaram formalmente o Ministério da Justiça sobre os custos de conformidade e a falta de fundamentação técnica para a generalização das regras.

A FecomercioSP, que criticava a intenção inicial de expandir a obrigatoriedade a todos os setores da economia, avalia que o texto final limitou o impacto ao focar em setores regulados e criar um regime específico para plataformas digitais, equilibrando a exigência estatal com a viabilidade econômica das operações.