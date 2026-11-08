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Ministros do STF articulam bastidores: movimento busca proteger aliados na chefia do Senado

Brasil

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estariam conduzindo articulações políticas para viabilizar a reeleição do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) à presidência do Senado em fevereiro de 2027. De acordo com informações publicadas pelo portal UOL, a movimentação visa assegurar que a chefia da Casa Legislativa permaneça sob a gestão de um aliado, reduzindo a probabilidade de que pedidos de impeachment contra membros da Corte sejam processados na próxima legislatura, dado que a presidência do Senado detém a prerrogativa exclusiva de decidir sobre a abertura desses processos.

Заседание Сената парламента Бразилии
Photo: Пленарное заседание Конгресса by Сенат Бразилии, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Заседание Сената парламента Бразилии

A estratégia envolveria a aproximação de magistrados com parlamentares que possuem pendências judiciais ou investigações em curso. Nesse cenário, o ministro Alexandre de Moraes é apontado como um interlocutor político entre Alcolumbre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto menciona a existência de relatos sobre vínculos profissionais entre o escritório de advocacia da esposa do ministro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, alvo de investigação da Polícia Federal; Alexandre de Moraes, contudo, nega qualquer irregularidade.

O contexto dessas articulações coincide com apurações que atingem outros integrantes do STF. O ministro Dias Toffoli afastou-se da relatoria de processos relativos ao Banco Master após a identificação de vínculos empresariais entre fundos da instituição e familiares do magistrado. Paralelamente, a Polícia Federal recuperou mensagens que citam contratos associados a pessoas próximas ao ministro Kassio Nunes Marques. Em ambos os casos, as investigações prosseguem, sem que haja condenações definitivas.

No plano legislativo, o próprio senador Davi Alcolumbre foi mencionado indiretamente em desdobramentos judiciais. Em fevereiro de 2026, a Operação Zona Cinzenta investigou a aplicação de recursos da Amapá Previdência em títulos financeiros do Banco Master, operação que envolveu familiares e ex-colaboradores do senador. Alcolumbre declarou, na ocasião, seu apoio à apuração rigorosa dos fatos.

Embora conte com o apoio do Palácio do Planalto — motivado pela necessidade de governabilidade e a aprovação de pautas como a PEC da Segurança Pública -, Alcolumbre enfrenta oposição interna. O grupo contrário à sua permanência é liderado por Rogério Marinho (PL-RN), com o suporte de 29 senadores do PL, e por Tereza Cristina (PP-MS).

A urgência da Corte em blindar a presidência do Senado também reflete a pressão da opinião pública. Uma pesquisa AtlasIntel realizada em setembro registrou índices significativos de apoio popular ao impeachment de ministros do STF, fator que intensifica a necessidade institucional de controle sobre a admissibilidade de tais processos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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