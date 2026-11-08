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Estiagem no Amazonas: 47 municípios em emergência e qualidade do ar atinge níveis péssimos

Brasil

O estado do Amazonas enfrenta atualmente um cenário de estresse hídrico e atmosférico que impacta a logística e a saúde de 160.240 famílias. Segundo dados da Defesa Civil estadual, a severidade da estiagem fragmentou o território em diferentes níveis de risco: 47 municípios operam em situação de emergência e 15 permanecem em estado de alerta. A baixa dos níveis fluviais é mais crítica em Borba, Boca do Acre, Lábrea, Manacapuru, Maués, Parintins e Tefé, enquanto Manaus e Tabatinga encontram-se em um patamar intermediário de atenção.

Амазонка дождь
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Амазонка дождь

A redução do volume de água nos rios coincide com a degradação da qualidade do ar, resultado da dispersão de material particulado proveniente de queimadas florestais. O monitoramento técnico do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) identificou concentrações críticas de partículas finas em municípios do interior. Itacoatiara registrou o índice mais elevado, com 175,2 µg/m³, seguida por Urucurituba (152,1 µg/m³) e Parintins (138,8 µg/m³), níveis classificados como "péssimos".

Na capital, Manaus, a poluição atingiu o nível "ruim" em 13 dos 14 sensores instalados. O ponto de maior saturação foi o bairro Morro da Liberdade, com 71,1 µg/m³, enquanto o Parque Dez de Novembro apresentou o índice mais baixo da cidade (47,1 µg/m³), classificado como moderado.

Para conter a propagação do fogo, o governo estadual mobilizou 1,5 mil agentes, incluindo bombeiros e 153 novos brigadistas do programa Floresta em Pé. A operação aérea conta com 18 aeronaves (8 aviões Air Tractor, 2 cargueiros KC-390 e 8 helicópteros), sendo a maioria fornecida pelo Governo Federal. Entre 1º de junho e 5 de novembro, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas combateu 24.578 focos de incêndio e registrou 4.014 ocorrências urbanas e florestais. Atualmente, vigora um decreto que proíbe totalmente o uso do fogo em todo o estado por 120 dias.

Do ponto de vista meteorológico, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) projeta a manutenção do tempo seco nas regiões Norte e Sul do estado até 11 de novembro. Chuvas isoladas, com volumes entre 20 e 60 mm, são esperadas apenas nas áreas Central e Leste. O calor intenso deve persistir, com máximas que podem superar os 40°C no Leste e Nordeste amazonense, enquanto o Oeste e Noroeste devem registrar temperaturas entre 28°C e 32°C devido à maior nebulosidade.

No campo da assistência material, a Operação Estiagem mobilizou a entrega de 96 toneladas de alimentos, 3.060 caixas d'água de 500 litros e 18 kits purificadores de água para 15 cidades do interior, visando mitigar a escassez de recursos básicos nas comunidades ribeirinhas e urbanas afetadas.

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Author`s name Petr Ermilin
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