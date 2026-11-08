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STJ determina prisão de desembargadora da Bahia condenada por corrupção

Brasil

O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a prisão da desembargadora Sandra Inês Rusciolelli, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), e de seu filho, Vasco Rusciolelli. A decisão, proferida na última quinta-feira, ocorre após a condenação da magistrada a 14 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Федеральная полиция Бразилии
Photo: https://agenciabrasil.ebc.com.br/ by Ровена Роза, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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A ordem de prisão foi expedida após o Ministério Público Federal (MPF) informar ao tribunal que a desembargadora deixou o território brasileiro no dia 21 de setembro, com destino a Lisboa, Portugal. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a saída do país foi precedida pela prestação de informações falsas à Justiça: em agosto, mãe e filho indicaram um novo domicílio residencial, mas um oficial de justiça, ao tentar realizar diligências no local em outubro, não os localizou. Para o ministro Og Fernandes, esses fatos configuram um indicativo concreto de tentativa de se furtar à aplicação da pena.

Os condenados são alvos da Operação Faroeste, deflagrada pela Polícia Federal para desmantelar um esquema de venda de sentenças judiciais destinado a viabilizar a grilagem de terras no oeste da Bahia. As investigações apontam que empresários pagavam propinas a magistrados, utilizando advogados como intermediários. No caso específico de Sandra e Vasco, o MPF sustenta que a dupla negociou propinas no valor total de R$ 4 milhões, tendo recebido efetivamente R$ 2,4 milhões. O relatório da Polícia Federal detalha que Vasco teria recebido ao menos R$ 250 mil para que a mãe proferisse uma decisão favorável a uma empresa.

O histórico processual do caso registra que Sandra Rusciolelli foi uma das oito desembargadoras afastadas do TJ-BA em fevereiro de 2021. Naquele período, ela firmou o primeiro acordo de delação premiada realizado por uma desembargadora no Brasil, citando 68 pessoas, incluindo outros 12 desembargadores e 12 juízes. Vasco Rusciolelli, que atuava como advogado da mãe, também colaborou com as investigações.

Em outubro de 2021, o ministro Og Fernandes havia revogado a prisão preventiva de ambos, substituindo-a por tornozeleiras eletrônicas e proibição de contato com outros investigados. No entanto, em novembro de 2024, esses acordos de colaboração foram cancelados a pedido do MPF, sob a alegação de que os réus interromperam a cooperação, faltaram a audiências e deixaram de pagar as multas pecuniárias acordadas.

A defesa, representada pelo defensor público federal José Carvalho do Nascimento, alegou durante o julgamento na corte especial que houve cerceamento de defesa, argumentando que a Polícia Federal não forneceu acesso integral a todas as provas citadas na denúncia. A defesa sustentou ainda que trechos das delações foram utilizados como prova de acusação sem a devida corroboração por outros elementos probatórios.

Com a emissão dos mandados de prisão e a confirmação da saída da jurisdição brasileira, encerram-se as medidas cautelares anteriormente concedidas, consolidando a aplicação da pena em regime fechado.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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