Promotor Lincoln Gakiya é cotado para Ministério da Segurança Pública no governo Lula

A discussão sobre segurança pública no Brasil costuma ser reduzida a uma polarização rasa entre a direita, que prega a força, e a esquerda, que foca nas raízes sociais do crime. No entanto, a verdadeira questão não é a ideologia, mas a eficácia: é possível unir a análise sociológica da desigualdade a ações contundentes de combate ao crime sem aceitar a morte de inocentes como um "efeito colateral" inevitável.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by Сенатское агентство, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Линкольн Гакия, бразильский государственный прокурор

Nesse cenário, a recriação do Ministério da Segurança Pública traz à tona um nome técnico de peso: o promotor Lincoln Gakiya, do Gaeco (Ministério Público de São Paulo). Gakiya é uma das maiores autoridades do país no enfrentamento ao PCC — a ponto de ter sido jurado de morte pela facção. Sua expertise não reside no confronto armado massivo, mas em um tripé estratégico: inteligência policial, estrangulamento financeiro e isolamento de lideranças no sistema penitenciário.

Para Gakiya, o sistema brasileiro é "disfuncional e distópico", não por falta de policiais, mas por uma ausência crônica de integração entre as forças estaduais e federais. A nomeação de um perfil técnico como o dele daria ao novo ministério um viés de asfixia logística das máfias, afastando-se da lógica do confronto nas ruas.

Contudo, surge um impasse político no Palácio do Planalto. De um lado, há quem tema que a nomeação de um promotor seja vista como uma rendição ao modelo de "xerife" da direita — embora Gakiya não atue como justiceiro, mas como operador da lei. De outro, existe a dúvida pragmática: o cargo de ministro exige, acima de tudo, habilidade de articulação política para viabilizar políticas públicas, e não apenas a competência de um operador contra o crime.

O valor de Lincoln Gakiya para o governo Lula é inegável, mas talvez seu potencial seja melhor aproveitado não no comando máximo da pasta, mas como a mente operacional por trás de um ministro com maior trânsito político, como Geraldo Alckmin, Alexandre Silveira ou Camilo Santana. A experiência técnica no combate ao PCC é um ativo precioso demais para ser desperdiçado em disputas ideológicas ou em um cargo onde a política prevalece sobre a inteligência operacional.