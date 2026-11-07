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Plano de Lula avança: 113 concessões vão movimentar o setor de transportes e energia

Brasil

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva planeja movimentar a infraestrutura brasileira com a realização de ao menos 113 leilões entre 2027 e 2030. De acordo com levantamento do Poder360 baseado em cronogramas dos Ministérios dos Transportes, de Portos e Aeroportos e de Minas e Energia, o volume de investimentos previstos ultrapassa R$ 474 bilhões.

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Photo: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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É importante notar que esse montante refere-se a estimativas de investimento em concessões e ativos, e não a gastos diretos do Tesouro. O valor total não inclui os leilões de potência elétrica, que historicamente movimentam cifras elevadas — a última edição, em março, resultou em R$ 515 bilhões em contratos para as empresas vencedoras.

A decomposição dos investimentos por setor

O planejamento revela disparidades significativas entre a maturidade dos setores e a viabilidade de execução dos projetos:

  • Transportes Terrestres: O Ministério dos Transportes projeta 36 leilões de rodovias e 18 de ferrovias. Para 2027, a meta é atrair R$ 102,68 bilhões via rodovias e R$ 160 bilhões para ferrovias (através de concessões ou chamamentos públicos).
  • Portos e Aeroportos: A carteira do ministro Tomé Franca prevê R$ 161,5 bilhões até 2030. Este valor é um agregado que mistura modalidades: obras públicas, concessões, autorizações e linhas de crédito. No detalhe, destacam-se 34 leilões portuários (R$ 20,6 bilhões) e 70 autorizações (R$ 33 bilhões).
  • Energia: O Ministério de Minas e Energia (MME) planeja 7 leilões de transmissão entre 2027 e 2029. Para o primeiro ano do ciclo (2027), a Aneel estima investimentos de R$ 50 bilhões. Adicionalmente, estão previstos 11 leilões de reserva de capacidade (LRCaps) até 2029, incluindo a novidade de baterias no sistema elétrico.

O hiato entre a projeção e a realidade

Apesar dos números robustos no papel, a execução desses projetos enfrenta gargalos macroeconômicos e setoriais. Marcos Ganut, Head de Infraestrutura da Alvarez & Marsal, alerta que a taxa de juros e a incerteza fiscal são os principais limitadores. Para o investidor, o custo do crédito impacta diretamente a capacidade de captação necessária para executar obras de longo prazo.

A análise setorial mostra que nem todos os projetos têm a mesma probabilidade de saída:

  • Setores Consolidados: Transmissão de energia e rodovias são vistos como maduros. No caso da energia, a previsibilidade da Receita Anual Permitida (RAP) atrai capital estrangeiro, como demonstrou o último leilão do ano, que contratou R$ 8,9 bilhões mesmo sob volatilidade do câmbio.
  • Setores Críticos: O setor ferroviário é o mais complexo; oito projetos previstos para 2026 não saíram do papel. O alto custo de implantação e o longo prazo de retorno exigem, segundo o governo, a combinação de capital privado com financiamento público.
  • Apostas Inéditas: As hidrovias pretendem realizar as primeiras concessões da história do setor em 2027, mas enfrentam riscos ambientais, sociais e a variável climática (nível das águas), que já causaram recuos em projetos no Rio Tapajós.

No segmento aeroportuário, o foco recai sobre a repactuação de Viracopos (SP), que pode destravar R$ 1,5 bilhão, e a resolução de pendências em 59 aeroportos regionais, evidenciando que, nesta área, a prioridade é a resolução de passivos jurídicos e a reoferta de ativos, como ocorrerá com o Aeroporto de Brasília em 17 de dezembro.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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