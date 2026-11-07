Plano de Lula avança: 113 concessões vão movimentar o setor de transportes e energia

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva planeja movimentar a infraestrutura brasileira com a realização de ao menos 113 leilões entre 2027 e 2030. De acordo com levantamento do Poder360 baseado em cronogramas dos Ministérios dos Transportes, de Portos e Aeroportos e de Minas e Energia, o volume de investimentos previstos ultrapassa R$ 474 bilhões.
É importante notar que esse montante refere-se a estimativas de investimento em concessões e ativos, e não a gastos diretos do Tesouro. O valor total não inclui os leilões de potência elétrica, que historicamente movimentam cifras elevadas — a última edição, em março, resultou em R$ 515 bilhões em contratos para as empresas vencedoras.
O planejamento revela disparidades significativas entre a maturidade dos setores e a viabilidade de execução dos projetos:
Apesar dos números robustos no papel, a execução desses projetos enfrenta gargalos macroeconômicos e setoriais. Marcos Ganut, Head de Infraestrutura da Alvarez & Marsal, alerta que a taxa de juros e a incerteza fiscal são os principais limitadores. Para o investidor, o custo do crédito impacta diretamente a capacidade de captação necessária para executar obras de longo prazo.
A análise setorial mostra que nem todos os projetos têm a mesma probabilidade de saída:
No segmento aeroportuário, o foco recai sobre a repactuação de Viracopos (SP), que pode destravar R$ 1,5 bilhão, e a resolução de pendências em 59 aeroportos regionais, evidenciando que, nesta área, a prioridade é a resolução de passivos jurídicos e a reoferta de ativos, como ocorrerá com o Aeroporto de Brasília em 17 de dezembro.
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