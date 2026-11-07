Cajubi admite exposição de R$ 86 milhões após intervenção do Banco Central no Ueno Bank

A liquidação do Ueno Bank, decretada pelo Banco Central do Paraguai (BCP) no dia 3 de dezembro, expôs a vulnerabilidade de ativos previdenciários paraguaios. O Cajubi (Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional), fundo de pensão dos trabalhadores da usina hidrelétrica, admitiu manter aproximadamente R$ 86 milhões depositados na instituição financeira.

Para contextualizar o impacto, o Cajubi afirma que esse montante representa 2,8% do total de seus ativos (financeiros e não financeiros). No entanto, a análise da dinâmica de aportes revela uma exposição crescente e acelerada ao risco do Ueno Bank em um curto período:

Início de 2025: R$ 22,5 milhões (aplicados em Certificados de Depósito de Ahorro — CDA).

R$ 22,5 milhões (aplicados em Certificados de Depósito de Ahorro — CDA). Fim do exercício de 2025: R$ 35,3 milhões.

R$ 35,3 milhões. Data da intervenção: R$ 88,17 milhões.

Isso significa que, entre o fechamento do exercício de 2025 e a queda do banco, a exposição do fundo saltou 143,8%. Se comparado ao início do ano anterior, o aumento nos recursos alocados no Ueno Bank foi de 282,6%.

O ponto crítico reside na disparidade entre a exposição financeira e a rede de proteção legal. O Fundo de Garantia de Depósitos do Paraguai cobre até R$ 195 mil por depositante. O volume total retido no banco liquidado (R$ 88,17 milhões) excede esse limite de proteção em cerca de 441 vezes, deixando a vasta maioria do capital vulnerável à recuperação judicial ou à perda definitiva.

Em nota, a administração do Cajubi alegou ter seguido critérios técnicos e parâmetros regulatórios do BCP para realizar as aplicações. A entidade assegurou que o cronograma de pagamento de aposentadorias e pensões não foi afetado e convocou os beneficiários para uma reunião em Ciudad del Este, no dia 10 de dezembro, para detalhar as medidas de recuperação do patrimônio.

No que tange à operação da Itaipu Binacional, a gestão brasileira informou que não possui recursos investidos no Ueno Bank. A administração da margem brasileira ressaltou que as aplicações financeiras seguem normas distintas e independentes daquelas adotadas pelo lado paraguaio, conforme o tratado de 1973. Até o momento, a crise bancária no Paraguai não impactou a produção ou o fornecimento de energia da usina.