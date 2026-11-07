Taxas de condomínio em São Paulo sobem 30% em quatro anos e superam a inflação

O custo de morar em condomínios na cidade de São Paulo registrou uma alta de 30% nos últimos quatro anos, superando significativamente a inflação oficial do período. Segundo dados do Mapa de Condomínios da administradora Lello, o valor médio da taxa mensal saltou de R$ 832 em 2022 para R$ 1.085 em 2026. Para efeito de comparação, o IPCA acumulou uma alta de aproximadamente 20% no mesmo intervalo, evidenciando que a despesa condominial cresce em ritmo acelerado em relação ao custo de vida geral.
Essa disparidade ocorre porque a taxa de condomínio não é indexada a bens de consumo, mas sim a serviços e tarifas públicas. Angélica Arbex, diretora de estratégia da Lello, pontua que o principal motor desse aumento é a mão de obra, que representa 49% de todas as despesas orçamentárias dos edifícios, acompanhando dissídios e reajustes salariais. Somam-se a isso os reajustes de concessionárias de energia, água e gás, que frequentemente superam a inflação média.
O impacto financeiro anual para o morador paulistano médio é de cerca de R$ 13 mil, mas esse número esconde disparidades brutais baseadas na escala do empreendimento e na localização:
Essa dinâmica altera a lógica de compra de imóveis. Segundo Lucas Penteado, da Lopes Prime, o condomínio tornou-se um fator decisivo no teto de gastos do comprador, que agora soma a parcela do financiamento e o IPTU ao custo mensal do prédio para definir a viabilidade do negócio.
No lado operacional, os orçamentos mensais dos condomínios variam entre R$ 60 mil e R$ 69,8 mil, a depender do porte. O peso do pessoal é evidente: enquanto um prédio de alto padrão na zona sul com mais de 150 unidades gasta cerca de R$ 70 mil com folha de pagamento, um condomínio pequeno na zona leste despende, em média, R$ 15,8 mil.
Quanto à saúde financeira do setor, os dados apresentam contradições importantes entre a capital paulista e o cenário nacional:
Léo Mack, diretor de operações da uCondo, explica que o aumento da inadimplência reflete a compressão da renda familiar e os juros elevados. O morador tende a priorizar dívidas com juros mais agressivos, como o cartão de crédito, deixando a taxa condominial em segundo plano. O risco real, segundo Luciano Macedo, CEO da Cerus, é a degradação do patrimônio, pois a queda na arrecadação força o adiamento de manutenções preventivas e reformas, impactando a valorização dos imóveis a longo prazo.
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