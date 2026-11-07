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Governo Federal define regras para remissão automática de dívidas de MEIs

Brasil

O governo federal definiu a mecânica para a remissão de dívidas de microempreendedores individuais (MEI), transformando o anúncio político do presidente Lula em regra administrativa. De acordo com a Portaria Conjunta nº 740, publicada em 22 de outubro de 2026 pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o cancelamento de débitos federais vencidos até 13 de outubro de 2026 ocorrerá de forma automática a partir de 1º de janeiro de 2027.

Na prática, a medida elimina a necessidade de solicitações burocráticas por parte do beneficiário. O perdão abrange tributos federais, independentemente de estarem inscritos em dívida ativa da União, mesmo que os valores já estivessem parcelados ou com a cobrança suspensa.

Entretanto, a decisão impõe limites claros e contrapartidas para a manutenção do benefício:

  • Exclusão de impostos locais: A medida não atinge tributos estaduais (ICMS) e municipais (ISS). Mesmo que esses valores constem no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), eles continuarão sendo cobrados normalmente.
  • Condição de adimplência: O perdão é condicionado ao pagamento rigoroso das contribuições futuras. Qualquer novo atraso anula a remissão, fazendo com que as dívidas antigas retornem à cobrança.
  • Desistência judicial: Empreendedores que contestam os débitos na Justiça devem desistir das ações para acessar o benefício, embora a portaria dispense o pagamento de honorários advocatícios nesses casos.
  • Sem restituição: Quem já quitou as dívidas antes da vigência da medida não terá direito a reembolso.

O impacto financeiro da operação é estimado em R$ 12,6 bilhões, abrangendo cerca de 3,6 milhões de empreendedores. Do ponto de vista fiscal, a PGFN justifica a medida apontando que, dos R$ 12,57 bilhões inscritos em dívida ativa, aproximadamente 86% (R$ 11 bilhões) são classificados como valores de difícil ou impossível recuperação.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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