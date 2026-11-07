Depósitos em dólares viram guaranis: BCP define fases de pagamento para correntistas do Ueno Bank

O Banco Central do Paraguai (BCP) iniciou nesta sexta-feira (6) a devolução de depósitos aos clientes do Ueno Bank, instituição que sofreu intervenção após uma crise que bloqueou as contas de milhões de usuários. A medida atinge diretamente brasileiros que utilizavam o banco digital para movimentar recursos no país vizinho, embora a recuperação do dinheiro siga regras rígidas de prioridade e conversão cambial.

Photo: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ банкноты номиналом 100 долларов США

O processo de restituição foi dividido em etapas para agilizar a logística. A primeira fase prioriza cerca de 722 mil depositantes que preenchem três requisitos simultâneos: saldos de até 10 milhões de guaranis (aproximadamente R$ 8.840), ausência de dívidas com o Ueno Bank e a posse de uma conta ativa em outra instituição financeira paraguaia.

Para os outros 262 mil correntistas — grupo que inclui muitos brasileiros que não possuem conta em outros bancos locais — a solução será a segunda fase. O presidente do BCP, Pedro Acosta, garantiu que a nacionalidade não é critério de exclusão. Nesses casos, o Banco Central distribuirá os clientes entre instituições parceiras, que deverão abrir contas temporárias automaticamente para viabilizar o pagamento. O cronograma para essa etapa ainda não foi definido.

Um ponto crítico para os investidores brasileiros é a moeda do pagamento. Mesmo quem mantinha depósitos em dólares receberá os valores convertidos em guaranis, conforme determina a legislação paraguaia. O BCP ainda não detalhou a taxa de câmbio que será aplicada na conversão, o que pode impactar o montante final recebido pelos clientes.

Clientes com empréstimos no Ueno Bank também terão seus depósitos devolvidos, mas após uma auditoria de débitos. Segundo Acosta, qualquer parcela vencida será descontada do saldo antes da restituição. Já as dívidas de cartões de crédito seguirão um fluxo diferente: a carteira de crédito será negociada com outra instituição financeira, que assumirá a gestão das cobranças, permanecendo fora das listas de pagamento imediato.

Para evitar fraudes e facilitar o acesso, o Banco Central do Paraguai substituiu o aviso por e-mail (devido a cadastros desatualizados) por consultas diretas em plataformas oficiais. Os depositantes podem verificar a instituição designada para o pagamento nos seguintes endereços:

A crise do Ueno Bank teve proporções sistêmicas no Paraguai, afetando cerca de 2,9 milhões de clientes — quase 40% da população do país. O bloqueio repentino de contas na última terça-feira (3) paralisou transações básicas de consumo e gerou protestos em Assunção, pressionando o governo a tratar a liquidação dos depósitos como prioridade máxima para evitar um colapso social maior.