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TSE age sem aviso: senador Flávio Bolsonaro agora responde a nove ações eleitorais

Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a abertura de três novas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A decisão foi assinada pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, em resposta a representações apresentadas pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da PT.

Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия
Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

Com a nova medida, o parlamentar passa a responder a nove processos de natureza eleitoral na corte. No atual estágio processual, o TSE realizou apenas a análise de admissibilidade, confirmando que as representações cumprem os requisitos formais. O mérito das acusações será examinado durante a fase de instrução probatória. Caso as ações sejam julgadas procedentes, as consequências podem incluir a decretação de inelegibilidade de Flávio Bolsonaro e dos demais envolvidos.

As investigações dividem-se em três frentes principais:

  • Financiamento e propaganda: A primeira AIJE apura se recursos solicitados ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, foram utilizados para beneficiar a candidatura de Flávio, especificamente por meio da circulação do filme Dark Horse como peça de propaganda, inclusive com operações nos Estados Unidos.
  • Atuação internacional: Uma segunda frente investiga a conduta de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também citado na ação, e de aliados políticos nos Estados Unidos. O objetivo é apurar a existência de pressões exercidas sobre o governo norte-americano para articular retaliações contra o Brasil. O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) também figura como investigado nesta linha.
  • Conexões com crime organizado: A terceira ação analisa o impacto eleitoral do controle territorial exercido por organizações criminosas no Rio de Janeiro. A petição da campanha adversária aponta supostas conexões entre aliados do senador e facções como milícias e o Comando Vermelho.

Esses novos procedimentos somam-se a investigações já em curso, que incluem a análise do grupo de mensagens "Tropa do Flávio”, a participação do senador na Festa do Peão de Barretos e a apuração de eventual favorecimento sistêmico de plataformas de redes sociais à sua candidatura. Todos os casos encontram-se em fase de apuração, sem condenações definitivas até o momento.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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