TSE age sem aviso: senador Flávio Bolsonaro agora responde a nove ações eleitorais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a abertura de três novas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A decisão foi assinada pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, em resposta a representações apresentadas pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da PT.
Com a nova medida, o parlamentar passa a responder a nove processos de natureza eleitoral na corte. No atual estágio processual, o TSE realizou apenas a análise de admissibilidade, confirmando que as representações cumprem os requisitos formais. O mérito das acusações será examinado durante a fase de instrução probatória. Caso as ações sejam julgadas procedentes, as consequências podem incluir a decretação de inelegibilidade de Flávio Bolsonaro e dos demais envolvidos.
As investigações dividem-se em três frentes principais:
Esses novos procedimentos somam-se a investigações já em curso, que incluem a análise do grupo de mensagens "Tropa do Flávio”, a participação do senador na Festa do Peão de Barretos e a apuração de eventual favorecimento sistêmico de plataformas de redes sociais à sua candidatura. Todos os casos encontram-se em fase de apuração, sem condenações definitivas até o momento.
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