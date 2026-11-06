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Histórico do manganês alerta Amapá sobre riscos da exploração de petróleo na Margem Equatorial

Brasil

A expectativa de que o petróleo da Margem Equatorial impulsione a economia do Amapá esbarra em um precedente histórico amargo: o ciclo do manganês. Entre as décadas de 1940 e 1990, a descoberta de jazidas minerais prometia a redenção do estado, mas resultou em um legado de indicadores sociais precários e infraestruturas abandonadas, evidenciando que a extração de commodities, por si só, não garante desenvolvimento estrutural.

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Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flona_Tapajós,_Pará,_Brasil_by_Marizilda_Cruppe_-_Rede_Amazônia_Sustantável_(6)_-_50404922503.jpg by Oregon State University
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O conceito de "maldição dos recursos” é corroborado por dados do Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da USP. O professor Ildo Luís Sauer aponta que, embora o pré-sal na Bacia de Santos tenha sido vendido em 2006 como um "passaporte para o futuro” — com barris cotados entre US$ 60 e US$ 80 e custos de extração baixos (US$ 8 a US$ 12) -, o resultado foi a pulverização da riqueza e a captura financeira, sem a transformação social prometida.

A análise de Francisco Gonçalves, mestrando da USP/IEE, revela a profunda desigualdade na distribuição desses recursos entre 1994 e 2024. Seis estados (RJ, SP, ES, AM, BA e RN) concentraram 98% dos royalties e participações especiais. O Rio de Janeiro, isoladamente, absorveu 78% do montante total, cerca de R$ 350 bilhões (valores de dezembro de 2024). No âmbito municipal, a concentração é similar: 91% das receitas ficaram com cidades desses seis estados, com 69% destinados a municípios fluminenses.

Contudo, o volume de capital não se traduziu em qualidade de vida. Ao comparar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de estados "petrorrentistas” e "não petrorrentistas” entre 1991 e 2021, Gonçalves observou que as curvas de evolução são semelhantes. O Rio de Janeiro, apesar de ser o líder absoluto em arrecadação, apresentou a pior evolução de IDHM entre os estados produtores, distanciando-se drasticamente de modelos de sucesso como a Noruega.

O Amapá já viveu esse paradoxo com a Icomi (Indústria e Comércio de Minérios S. A.), que operou de 1940 a 1997. A mineradora extraiu 52 milhões de toneladas de manganês, gerando um faturamento bruto estimado em US$ 6,8 bilhões e pagando US$ 297 milhões em royalties. No auge, em 1993, os minerais representavam 65,5% das exportações do estado; em 2003, após o fechamento da empresa, esse índice despencou para 1,6%.

O resultado foi um "verniz de modernização”: estradas e portos foram construídos, mas sem a criação de uma base industrial diversificada. Com o esgotamento das jazidas, restaram passivos ambientais (contaminação por arsênio) e cidades em declínio social, como Serra do Navio. O terminal portuário da Icomi, em Santana, permanece abandonado, com tentativas frustradas de reativação via parcerias público-privadas.

Para Marcelo José de Oliveira, professor da Unifap, o risco atual reside na repetição do erro: atrair um polo de atividades de óleo e gás que não gere industrialização real por falta de capacitação técnica e investimentos estratégicos. Como alternativa para evitar a nova "maldição”, pesquisadores sugerem que a continuidade dos repasses de royalties seja condicionada ao cumprimento de metas rigorosas de evolução do IDH.

No campo político, o governador eleito Antonio Furlan (PSD) sinaliza a intenção de criar um fundo soberano para gerir as receitas do petróleo, buscando evitar a volatilidade e o desperdício que marcaram as eras minerária e a fase inicial do pré-sal no Brasil.

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Author`s name Petr Ermilin
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