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Flávio Bolsonaro mantém operação de gabinete e recebe salário mesmo residindo nos EUA

Brasil

Mesmo residindo nos Estados Unidos desde o fim de outubro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mantém a operação administrativa de seu gabinete no Senado. Na última quarta-feira, o parlamentar oficializou a nomeação de dois assessores, movimentação realizada enquanto já se encontrava em território americano.

Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия
Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

Entre as contratações está Fabiano Augusto de Souza Araújo, ex-funcionário do gabinete de Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados — cargo que perdeu após a cassação do mandato do deputado por excesso de faltas. Araújo assume como auxiliar parlamentar pleno, com salário de R$ 7.642,84. O senador também reconduziu Maria Carolina Albuquerque e Silva, que havia saído em junho para integrar a campanha presidencial de Flávio; ela retorna como auxiliar parlamentar sênior, com remuneração de R$ 9.203,20.

A manutenção do gabinete e a continuidade do mandato são respaldadas pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM) do Senado. O entendimento técnico é que, na ausência de uma decisão judicial ou processo formal de perda de mandato, as funções legislativas do senador seguem normais, desde que respeitadas as regras de funcionamento das sessões.

Na prática, a ausência física de Flávio no Brasil tem sido mitigada pelo formato de sessões semipresenciais. Recentemente, o senador registrou presença remotamente para votar a PEC da Segurança Pública, posicionando-se a favor da proposta, mas contra a retirada de emendas sobre a redução da maioridade penal.

Essa dinâmica, porém, criou um conflito procedimental. O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) apresentou questões de ordem questionando a validade do voto e a falta de comunicação oficial da viagem, já que o Regimento Interno obriga o parlamentar a informar a Presidência da Casa ao deixar o país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou que analisará o caso com a Mesa Diretora, justificando que o voto foi possível devido à natureza semipresencial da convocação.

O cenário jurídico-político é complexo: Flávio deixou o Brasil em 27 de outubro, ignorando o prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) para a entrega de seu passaporte em uma investigação de lavagem de dinheiro. Enquanto articula com lideranças conservadoras e membros do governo de Donald Trump em Miami, o senador continua a receber seu subsídio mensal bruto de R$ 46.366,19.

O ponto de tensão agora reside na aplicação das regras de assiduidade. Embora as sessões remotas permitam a votação, ausências injustificadas em sessões deliberativas podem acarretar descontos na remuneração, e a persistência do afastamento físico pode, eventualmente, gatilhar os requisitos constitucionais para a perda do mandato por faltas.

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Author`s name Petr Ermilin
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