Lula critica viagem de Flávio Bolsonaro aos EUA e menciona denúncias de grilagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou a transmissão ao vivo com o deputado André Janones nesta quinta-feira (5) para comentar a viagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos Estados Unidos. O presidente associou a chegada do parlamentar ao país à derrota eleitoral de Donald Trump nas eleições legislativas de meio de mandato, classificando o senador como "pé frio" e questionando a possibilidade de ele obter proteção política no exterior.

Photo: Веб-сайт правительства Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Durante a fala, Lula referiu-se à relação entre o senador e o advogado Willer Tomaz. O presidente afirmou que pretende formalizar denúncias sobre possíveis irregularidades envolvendo a aquisição de terrenos e ilhas, alegando que Tomaz teria agido como "grileiro" e que haveria a conivência de um coronel do órgão de fiscalização de áreas (FPU), indicado por Jair Bolsonaro.

Investigações e medidas judiciais

No âmbito jurídico, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a indisponibilidade de uma mansão em Angra dos Reis (RJ). O imóvel pertence à empresa WT Administração de Imóveis e Bens, vinculada a Willer Tomaz, que é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro relacionada a plataformas de apostas on-line.

A propriedade em questão é objeto de uma disputa judicial entre Tomaz e o jogador de futebol Richarlison. O atleta afirma ter investido cerca de R$ 10 milhões no local e questiona a transferência do imóvel para a empresa do advogado, relatando que havia recusado anteriormente uma proposta de compra feita por Flávio Bolsonaro.

Status processual de Flávio Bolsonaro

Atualmente, o senador Flávio Bolsonaro é alvo de dois inquéritos no STF:

Financiamento de obra biográfica: Investigação sob relatoria do ministro André Mendonça sobre possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse. O recurso milionário teria sido provido por Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, que se encontra preso sob apuração de fraudes financeiras.

Investigação sob relatoria do ministro André Mendonça sobre possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse. O recurso milionário teria sido provido por Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, que se encontra preso sob apuração de fraudes financeiras. Crimes financeiros: Inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e examina as movimentações financeiras entre o senador e empresas ligadas a Willer Tomaz.

Ao final da transmissão, o presidente Lula desafiou o senador a apresentar seus registros financeiros à Justiça, afirmando que seus próprios documentos e os de sua família estão à disposição das autoridades para comparação.