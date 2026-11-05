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Governo Federal transfere gestão da hidrovia do Rio São Francisco para a Bahia

Brasil

O Governo Federal transferiu a gestão da hidrovia do Rio São Francisco para o governo da Bahia, através de um acordo firmado nesta quarta-feira (4 de novembro de 2026) entre o Ministério de Portos e Aeroportos e o estado. Na prática, a administração da via navegável sai do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e passa para a Companhia das Docas da Bahia (Codeba).

Река с песчаными островами
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Река с песчаными островами

O contrato tem vigência de 25 anos. Com a mudança de competência, a Codeba assume a responsabilidade técnica e executiva por estudos de dragagem e obras de infraestrutura ao longo dos 1.371 quilômetros da hidrovia, que conecta Pirapora (MG) a Petrolina (PE), abrangendo também a Eclusa de Sobradinho. A execução física das obras está prevista para começar no segundo semestre de 2027.

Embora a gestão tenha sido descentralizada, a União mantém o compromisso financeiro: o governo federal aportará R$ 300 milhões nos próximos nove anos para fomentar o transporte de cargas. O ponto central do mecanismo é que, embora o recurso seja federal, o direcionamento do montante será orientado pela Codeba.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), indicou ao Poder360 que o estado poderá complementar esse montante com recursos próprios. O objetivo estratégico é a integração multimodal, conectando a hidrovia a ferrovias e rodovias para reduzir a dependência do transporte rodoviário, especialmente para o escoamento de grãos, frutas, algodão e minério provenientes do agronegócio do oeste baiano.

A operação envolve a coordenação logística entre três estados — Bahia, Minas Gerais e Pernambuco — e, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, deve impactar a mobilidade e a economia de cerca de 11,5 milhões de pessoas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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