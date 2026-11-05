Governo de Lula formaliza alíquotas do Imposto Seletivo para 2027

O governo federal formalizou, via Medida Provisória (MP), a estrutura de alíquotas do Imposto Seletivo (IS) - o chamado "imposto do pecado" — para o ano de 2027. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, transforma a diretriz da reforma tributária em regra imediata, permitindo que o prazo de noventena comece a correr agora.

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Na prática, o que muda e quando ocorre:

A cobrança do Imposto Seletivo está programada para iniciar em 2 de fevereiro de 2027. Para evitar um vácuo tributário ou a desoneração inesperada de produtos nocivos, o governo desenhou um mecanismo de transição: enquanto o IS entra em vigor, as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre esses mesmos bens serão reduzidas a zero. Para garantir que isso ocorra sem perdas de arrecadação, a Casa Civil enviará ao Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para prorrogar a incidência do IPI até que o IS esteja plenamente operacional.

O Regime de Implementação Gradual terá validade até 31 de dezembro de 2027. Durante esse período, as alíquotas do IS não serão arbitrárias, mas sim equivalentes às atuais alíquotas do IPI, ajustadas por fatores de conversão para compensar a diferença entre as bases de cálculo dos dois tributos.

Detalhamento das alíquotas para 2027:

Bebidas e Tabaco: Bebidas açucaradas: 2,6% Cervejas de malte: 4,2% Vinhos (uvas frescas/espumantes): 8,0% Vinhos de madeira, porto e xerez: 16,0% Destilados e licores (teor > 14%): 16,0% Bebidas prontas para consumo (teor < 8%): 16,0% Rum de cana: 20% Demais bebidas alcoólicas: 24,0% Produtos fumígenos: 37,5% Cigarros e cigarrilhas: 66,7% (+ R$ 3,50 por unidade)

Veículos e Transportes: Alíquota-base: 6,3% para passageiros e 3,9% para mercadorias (com redutores para elétricos, híbridos e etanol). Aeronaves e helicópteros: 6,8% Barcos a motor: 12% Embarcações de recreio/esporte: 7,8% Isenções: Veículos para PCD, autistas, taxistas e modelos com registro de versão sustentável do MDIC. Não incidem sobre caminhões (acima de 3,5t, exceto picapes) e veículos de uso operacional de Forças Armadas e Segurança Pública.

Outros: Extração mineral (ferro, petróleo, gás, carvão): Alíquota zero até 31/12/2027. Concursos de prognósticos (loterias e apostas): 0,5%



Mecanismo de compensação e arrecadação:

O governo estabeleceu uma trava de neutralidade: qualquer aumento na arrecadação do Imposto Seletivo será compensado por uma redução equivalente na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e vice-versa. O objetivo é manter a carga tributária global prevista na reforma. A estimativa de arrecadação para 2027 é de quase R$ 42 bilhões.

O ciclo de implementação termina com uma obrigação do Executivo: até 31 de maio de 2027, o governo deve enviar ao Congresso o projeto de lei que definirá as alíquotas definitivas para a partir de 1º de janeiro de 2028.