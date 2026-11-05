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Heineken compra Better Drinks: revolução no mercado de bebidas brasileiras

Brasil

A Heineken formalizou a aquisição do controle da Better Drinks, empresa brasileira detentora de marcas como a cerveja Praya e o chá mate gaseificado Baer-Mate. O acordo, assinado em 27 de outubro de 2026, transfere ao grupo holandês a totalidade das ações com direito a voto, embora a concretização do negócio dependa agora da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), onde a operação foi protocolada em 30 de outubro.

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Photo: commons.wikimedia.org by Jaggery, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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O valor da transação não foi revelado. O escopo da compra envolve a transferência de registros de marcas, domínios e fórmulas. No portfólio da Better Drinks, figuram a Praya, o Baer-Mate e a água mineral Mamba Water. O negócio também inclui a Vivant (vinhos em lata) e a F! VE Drinks (coquetéis prontos), porém, com uma ressalva importante: segundo a documentação enviada ao Cade, estas duas últimas marcas não possuem produtos no mercado e não registram vendas desde 2024.

A estrutura operacional já estava parcialmente integrada antes da compra. Enquanto a Better Drinks focava no desenvolvimento de produtos e branding, a Heineken já absorvia a parte pesada da cadeia. A produção da cerveja Praya passou para a Heineken em setembro de 2025, e a da água Mamba Water em janeiro de 2026.

Os números dessa parceria prévia mostram a escala da expansão logística: em abril deste ano, a Heineken reportou que a distribuição das marcas saltou de 10 mil para mais de 60 mil pontos de venda entre 2024 e 2025. No mesmo período, o volume de produção cresceu mais de quatro vezes.

A Better Drinks foi fundada em 2022 por Felipe Della Negra, ex-presidente da Red Bull Brasil, e Felipe Szpigel, com passagens pela AB InBev (Ambev).

A operação financeira será conduzida pela HNK BR Indústria de Bebidas, via emissão de novas ações ordinárias e compra de fatias dos sócios atuais. Atualmente, a Better Drinks possui 67 acionistas, sem um controlador único. Com a mudança, alguns executivos permanecem como acionistas, mas com ações preferenciais (sem direito a voto), consolidando o comando decisório nas mãos da Heineken.

Para o Cade, a justificativa da operação é a escalabilidade: a integração visa aplicar a estrutura industrial, logística e comercial da gigante holandesa para ampliar o alcance das marcas adquiridas. O órgão agora avaliará se a concentração impacta a concorrência no setor de bebidas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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