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Ministério da Agricultura confirma quarto caso de Doença de Newcastle em SC

Brasil

O Ministério da Agricultura confirmou a detecção de um quarto caso da Doença de Newcastle (DNC) em uma granja comercial de perus no município de Nova Erechim, no oeste de Santa Catarina. A confirmação ocorreu na última terça-feira (3), após coletas de material iniciadas no dia 31 de outubro. O novo foco está localizado dentro de uma área de emergência zoossanitária já estabelecida na região.

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Photo: Wikimedia Commons by Roee Shpernik is licensed under Public domain
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Atualmente, o Brasil contabiliza quatro casos ativos da enfermidade, concentrados em uma mesma zona de emergência que abrange os municípios de Nova Itaberaba, Coronel Freitas e Nova Erechim. O surto teve início com a identificação do primeiro foco em 18 de outubro.

A Doença de Newcastle é causada por um vírus altamente contagioso que ataca aves domésticas e silvestres. O quadro clínico geralmente começa com sintomas respiratórios, que podem evoluir para manifestações neurológicas. Devido ao seu potencial de disseminação e impacto econômico, a DNC é classificada como uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Segundo o Ministério da Agricultura, o Serviço Veterinário Oficial está aplicando os protocolos de resposta a emergências zoossanitárias, que incluem a investigação epidemiológica, vigilância rigorosa e medidas de contenção. Nos três primeiros focos identificados, as propriedades já entraram em período de vazio sanitário — etapa crucial para eliminar a presença do vírus no ambiente antes de novas produções.

Este registro marca o quinto foco da doença em produções comerciais no país desde 17 de julho de 2024. O governo federal afirmou que continuará a coordenação com os órgãos estaduais de defesa agropecuária para mitigar a propagação do vírus e salvaguardar a avicultura nacional.

É importante destacar a distinção entre o risco sanitário para as aves e o risco para a saúde humana: a Doença de Newcastle não é transmitida a pessoas através do consumo de carne ou ovos de aves que passaram por inspeção sanitária, permanecendo o consumo de tais produtos seguro e sem contraindicações.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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