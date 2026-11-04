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Decisão que muda o caixa em 2027: microempresas definem modelo de recolhimento até 20 de dezembro

Brasil

Microempreendedores e donos de Empresas de Pequeno Porte (EPP) entraram em uma janela decisiva para o planejamento financeiro de 2027. Até o dia 20 de dezembro, esses negócios devem decidir se cancelam a opção pelo Simples Nacional ou se optam pelo regime regular de recolhimento dos novos tributos introduzidos pela Reforma Tributária: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

A escolha, que começou a ser formalizada em 3 de dezembro, define a mecânica de pagamento a partir de 1º de janeiro de 2027. De acordo com a Agência Sebrae de Notícias, a decisão tomada agora é irreversível para o ciclo imediato, o que exige um cálculo preciso do impacto no fluxo de caixa.

O ponto central da divergência está na forma de apuração:

  • Simples Nacional Tradicional: O IBS e a CBS são incorporados ao Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), mantendo a guia unificada de pagamento.
  • Regime Regular (Híbrido): Os dois novos impostos são calculados e recolhidos de forma separada do restante do pacote do Simples.

A diferença entre a guia única e o recolhimento separado não é apenas burocrática, mas financeira. A vantagem de um modelo sobre o outro depende diretamente da margem de lucro e, principalmente, do volume de insumos utilizados. No regime híbrido, a possibilidade de recuperação de créditos tributários sobre insumos pode ser mais vantajosa para empresas com cadeias de suprimentos mais complexas, enquanto o modelo tradicional simplifica a operação para quem tem custos fixos baixos.

Edgard Fernandes, analista de competitividade e especialista em Direito Tributário do Sebrae, alerta que a decisão não deve ser baseada em suposições. "É preciso colocar na ponta do lápis, usar calculadora, planilha e o simulador", afirma, destacando que a análise da margem e do volume de insumos na prestação de serviços é o que determinará a eficiência do modelo escolhido.

Apesar da irreversibilidade do cancelamento feito até 20 de dezembro, o sistema prevê uma válvula de escape: a escolha terá validade semestral. A partir de 1º de março de 2027, as empresas poderão reavaliar a modalidade e migrar entre o Simples tradicional e o regime híbrido, com efeitos para o segundo semestre do ano.

Para mitigar erros de cálculo, o Sebrae disponibilizou um Simulador da Reforma Tributária, além de consultorias e materiais didáticos. A medida faz parte da transição gradual dos tributos sobre o consumo para o novo sistema de IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual, composto pelo IBS e CBS, que reestruturará a carga tributária de milhões de pequenos negócios no Brasil.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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