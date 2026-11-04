Sebrae cria protocolo para apoiar pequenos empresários alvos de boicotes políticos

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estabeleceu um protocolo interno para acolher relatos de micro e pequenos empresários que sejam alvos de campanhas de boicote motivadas por posicionamentos políticos. A medida visa oferecer suporte institucional e encaminhar eventuais denúncias de abusos ao Ministério Público, independentemente da filiação partidária dos envolvidos.

A instituição diferencia a liberdade de escolha do consumidor da prática de crimes ou violações de direitos. De acordo com a orientação jurídica do Sebrae, o ato de deixar de consumir produtos ou serviços por razões políticas não constitui, por si só, uma ilegalidade. No entanto, a situação altera-se quando a mobilização é acompanhada de ameaças, perseguições ou ofensas, condutas que podem configurar abusos passíveis de sanções legais.

Para a viabilização de medidas judiciais, o gerente jurídico do Sebrae, Thiago Bouza, enfatiza a necessidade de preservação de provas. A recomendação técnica inclui a coleta de capturas de tela (screenshots) que identifiquem perfis, datas, horários e endereços eletrônicos, além do registro de mensagens e cancelamentos vinculados às campanhas. O Sebrae orienta que os empresários evitem republicar listas de boicote, visando não ampliar a circulação dos ataques.

O fluxo de denúncias ocorre via Ouvidoria ou Central de Relacionamento do Sebrae (0800 570 0800). Os relatos, acompanhados de evidências, serão organizados pela entidade e remetidos ao Ministério Público. Em casos de risco imediato ou suspeita de crime, a instrução é a busca direta por autoridades policiais para o registro de ocorrência.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, fundamentou a iniciativa na representatividade do setor, destacando que os pequenos negócios compõem 97% das empresas brasileiras e geram mais de 60% dos empregos no país, não devendo ser alvo de retaliações políticas em um Estado democrático.

O protocolo de proteção estende-se também às relações trabalhistas. A orientação é que a preferência política de empregados não justifique demissões ou assédio eleitoral, condutas que devem ser denunciadas ao Ministério Público do Trabalho (MPT).

Por fim, a entidade esclarece que a inclusão de uma empresa em listas de boicote ou a consequente queda no faturamento não garantem automaticamente o direito a indenizações. A possibilidade de reparação por danos ou a remoção de conteúdos depende da análise da legislação aplicável e da robustez do conjunto probatório de cada caso concreto.