Eve Air Mobility firma acordo para venda de até 12 eVTOLs com foco no Sul do Brasil

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, avançou na materialização de sua rede de transporte aéreo elétrico ao firmar um acordo com a startup FlyBIS Aviation Limited para a venda de até 12 aeronaves de decolagem e pouso vertical (eVTOL). O contrato transforma a intenção de compra, discutida desde 2022, em compromissos concretos: dois pedidos firmes e a opção de compra de outras dez unidades.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.flickr.com/photos/lulaoficial/55168271728, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Embraer EVE в полете

O foco estratégico da operação é o Sul do Brasil, região que a Eve identifica como um polo de alta demanda devido à convergência entre turismo de luxo e atividade empresarial. A FlyBIS planeja estabelecer rotas que conectem pontos turísticos e centros urbanos, com destaque para o litoral de Santa Catarina — ligando Navegantes, Balneário Camboriú e Florianópolis — e a Serra Gaúcha, atendendo destinos como Gramado e Bento Gonçalves.

Para Johann Bordais, CEO da Eve, o acordo marca a transição do projeto da fase de "estudo de mercado" para a de "montagem de frota". Mais do que a venda de máquinas, a parceria prevê a estruturação de todo o ecossistema logístico, incluindo o planejamento de malhas aéreas, a criação de infraestrutura de vertiportos e a integração operacional ao tráfego aéreo regional.

Paralelamente ao avanço comercial, a Eve reportou progressos técnicos no desenvolvimento de seu protótipo em escala real. Após superar a marca de 70 voos — focados em pairar (hover) e baixas velocidades -, a engenharia da empresa inicia agora os testes de transição. Esta etapa é crucial, pois envolve a ativação do sistema de propulsão traseira (pusher), permitindo que a aeronave deixe de apenas flutuar para voar sustentada pelas asas.

A viabilidade do projeto também passa por articulações governamentais. Em setembro de 2026, a Eve participará de reuniões com o Ministério de Portos e Aeroportos e autoridades da aviação para alinhar a certificação das aeronaves, a segurança operacional e as demandas energéticas para a implementação dos vertiportos no país.