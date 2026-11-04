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Derrota republicana nos EUA reduz proteção política de aliados do bolsonarismo

Brasil

As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos resultaram em uma derrota significativa para o Partido Republicano, culminando na perda do controle tanto da Câmara dos Representantes quanto do Senado para os democratas. O resultado limita severamente a capacidade de Donald Trump de implementar a agenda governamental nos dois anos restantes de seu mandato.

Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия
Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

A escala da derrota republicana é evidenciada por perdas em redutos tradicionalmente conservadores. No Texas, James Talarico e Gina Hinojosa derrotaram, respectivamente, Ken Paxton e o governador Greg Abbott, devolvendo o controle do estado aos democratas após 36 anos. Na Carolina do Sul, Annie Andrews venceu Darline Graham, enquanto em Ohio, Sherrod Brown recuperou a cadeira anteriormente ocupada por JD Vance, e Amy Acton derrotou Vivek Ramaswamy para o governo estadual.

A onda democrata estendeu-se a outros estados: Adam Hamilton conquistou o Senado no Kansas (o primeiro democrata desde 1932), Roy Cooper venceu na Carolina do Norte e Rob Sand assumiu o governo de Iowa. No Novo México, Deb Haaland tornou-se a primeira mulher indígena a governar um estado norte-americano. 

Fatores econômicos e geopolíticos foram centrais no desgaste de Trump. Pesquisas de boca de urna revelam que o custo de vida foi decisivo para nove em cada dez eleitores, com dois terços atribuindo a inflação e os preços elevados diretamente ao presidente. Além disso, a condução do conflito contra o Irã e a insatisfação geral com a direção do país (citada por três quartos dos eleitores) contribuíram para a erosão da coalizão que o elegeu em 2024, especialmente entre jovens, latinos e homens negros.

Embora Trump tenha tentado se desvincular do resultado, alegando que venceria se fosse o candidato, a derrota de nomes que ele apoiou pessoalmente sinaliza que o eleitorado rejeitou a continuidade do modelo trumpista.

O impacto no núcleo do bolsonarismo

Para a família Bolsonaro, a fragilização de Trump altera drasticamente a dinâmica de proteção política que buscavam nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro, que deixou o Brasil após perder a eleição presidencial de outubro para Luiz Inácio Lula da Silva, reproduziu a estratégia do pai, Jair Bolsonaro, ao buscar refúgio em território norte-americano. No entanto, Flávio chega a um cenário onde seu principal aliado internacional não possui mais maioria parlamentar e enfrenta uma oposição fortalecida.

Essa mudança de correlação de forças afeta a estratégia de Eduardo Bolsonaro, que utilizava a proximidade com a Casa Branca para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e questionar a justiça brasileira. A vitória democrata coloca o controle de comissões parlamentares e a fiscalização do Departamento de Estado nas mãos de opositores de Trump, o que pode expor e limitar a proteção concedida a aliados estrangeiros.

Novos riscos e a perda da retaguarda

Com a maioria nas duas Casas, os democratas agora possuem instrumentos legais e políticos para investigar a condução de pedidos de asilo e extradição, bem como a atuação de órgãos de imigração em favor de figuras ligadas a Trump. Embora o presidente ainda detenha a autoridade sobre a política externa e imigratória, qualquer concessão a aliados estrangeiros enfrentará um escrutínio parlamentar muito mais rigoroso.

A estratégia do bolsonarismo, baseada na premissa de que os Estados Unidos serviriam como um "porto seguro" e instrumento de pressão contra o governo Lula, sofreu um golpe institucional. A perda simultânea da Câmara e do Senado compromete a viabilidade de sanções ou tarifas contra o Brasil que dependessem de suporte político interno em Washington.

Em síntese, a derrota republicana encerra um ciclo de hegemonia que permitia a Flávio, Eduardo e Ramagem operar sob um guarda-chuva de proteção quase absoluto. 

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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