Governo federal formaliza transferência de 13 aeroportos regionais para a iniciativa privada

O governo federal formalizou a transferência de 13 aeroportos regionais para a iniciativa privada. A medida foi estabelecida pelo decreto 13.142 de 2026, publicado nesta terça-feira (3 de novembro) no Diário Oficial da União, integrando os terminais ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e ao Programa Nacional de Desestatização (PND).
Na prática, a decisão altera o status administrativo desses aeroportos, permitindo que a gestão e a operação passem a ser de responsabilidade de empresas privadas via concessão. A execução do processo será coordenada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
O modelo de implementação adotado é o do programa AmpliAR (Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais), que prevê a incorporação individual de cada aeroporto a contratos de concessão por meio de processos competitivos simplificados. O decreto prevê ainda que, caso não haja propostas válidas no modelo competitivo, o Ministério de Portos e Aeroportos poderá aplicar regimes de oferta permanente ou alocação direta.
A lista de terminais distribuídos por oito estados compreende:
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O Governo priorizou a entrega da Linha Circular no desenho original para evitar atrasos, descartando a conversão imediata para 'Linha em Laço', que custaria mais 18 milhões de euros.