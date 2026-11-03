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Governo federal formaliza transferência de 13 aeroportos regionais para a iniciativa privada

Brasil

O governo federal formalizou a transferência de 13 aeroportos regionais para a iniciativa privada. A medida foi estabelecida pelo decreto 13.142 de 2026, publicado nesta terça-feira (3 de novembro) no Diário Oficial da União, integrando os terminais ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e ao Programa Nacional de Desestatização (PND).

Вид на аэродром через окна терминала с самолетами на перроне
Photo: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Вид на аэродром через окна терминала с самолетами на перроне

Na prática, a decisão altera o status administrativo desses aeroportos, permitindo que a gestão e a operação passem a ser de responsabilidade de empresas privadas via concessão. A execução do processo será coordenada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O modelo de implementação adotado é o do programa AmpliAR (Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais), que prevê a incorporação individual de cada aeroporto a contratos de concessão por meio de processos competitivos simplificados. O decreto prevê ainda que, caso não haja propostas válidas no modelo competitivo, o Ministério de Portos e Aeroportos poderá aplicar regimes de oferta permanente ou alocação direta.

A lista de terminais distribuídos por oito estados compreende:

  • Bahia: Lençóis (Horácio de Mattos) e Paulo Afonso;
  • Pernambuco: Serra Talhada (Santa Magalhães), Garanhuns e Araripina;
  • Ceará: Cruz (Comandante Ariston Pessoa) e Aracati (Regional de Canoa Quebrada Dragão do Mar);
  • Rondônia: Cacoal e Vilhena;
  • Maranhão: Barreirinhas;
  • Tocantins: Araguaína;
  • Piauí: São Raimundo Nonato (Serra da Capivara);
  • Mato Grosso: Porto Alegre do Norte.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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