Governo abre PDI para empregados anistiados do governo Collor com 75 anos ou mais

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) formalizou a abertura do Programa de Desligamento Incentivado (PDI) para empregados públicos anistiados do governo Collor. A medida, regida pela Lei nº 15.367/2026 e detalhada pelo Edital nº 5/2026, cria um mecanismo de saída voluntária para profissionais com 75 anos ou mais que ainda atuam na administração pública federal.

A necessidade do programa decorre de uma lacuna jurídica: diferentemente dos servidores estatutários, os anistiados lotados na administração direta não estão sujeitos à aposentadoria compulsória. Na prática, isso resultou na manutenção de trabalhadores em idade avançada nos quadros da União — o MGI identificou 799 pessoas nessa situação, com média de idade de 78 anos e casos extremos de profissionais com 92 e 93 anos.

O mecanismo financeiro e a regra de cálculo

O incentivo consiste em uma parcela única que pode chegar a R$ 350 mil. O cálculo é baseado na remuneração atual integral (vencimento mais parcelas permanentes): o empregado recebe um salário mensal para cada 12 meses de serviço efetivo após o retorno ao cargo, acrescido de um adicional de 40% sobre esse total.

Além da indenização do PDI, o trabalhador recebe as verbas rescisórias padrão de um desligamento a pedido (saldo de salário, 13º proporcional e férias). No entanto, por ser uma rescisão voluntária, não há pagamento da multa de 40% do FGTS.

Impacto fiscal

O governo projeta que a adesão total dos 799 elegíveis exigirá um desembolso inicial de R$ 117,4 milhões, mas resultará em uma economia de R$ 359 milhões na folha de pagamento. O saldo líquido positivo para os cofres públicos é estimado em R$ 241,7 milhões.

Quem pode e quem não pode aderir

Estão aptos os readmitidos pela Lei da Anistia (Lei nº 8.878/1994) em órgãos da administração direta, autarquias e fundações, com 75 anos completos. Também podem participar quem já se aposentou ou solicitou a aposentadoria no INSS até 13 de novembro de 2019.

Estão expressamente excluídos:

Quem se aposentou a partir de 14 de novembro de 2019 usando tempo de serviço público;

Quem retornou à União via decisões judiciais sem trânsito em julgado;

Quem responde a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou é corréu em processos semelhantes.

Procedimento e prazos

O período de adesão é curto: de 3 e 24 de novembro de 2026. O processo deve ser feito via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com a entrega de requerimento, termo de ciência e, se aplicável, comprovação de aposentadoria no INSS. Após a homologação, o desligamento é oficializado via portaria no Diário Oficial da União em até 30 dias. O interessado pode desistir do pedido até a publicação do ato de exoneração.