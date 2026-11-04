Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Baby bangs: análise de textura e limites faciais
Cemitério medieval em Murom revela vestígios de seda bizantina e influência finlandesa
Melania Trump age por surpresa: encontro na Casa Branca com Rússia e Ucrânia marcado para novembro
Belo Horizonte oferece mais de 100 atividades gratuitas na Semana Global do Empreendedorismo
São Petersburgo mira expansão industrial: aporte bilionário redefine polos estratégicos até 2029
Metade do metano profundo na Sibéria vem de vida ativa, não rocha
Jeep troca eixo rígido por algo novo: Scrambler SRT mira estabilidade em pistas rápidas
Técnica de cílios 'ghost': curvatura estrutural e preenchimento intersticial
34 mil sites de apostas continuam operando após proibição do governo Lula

Governo abre PDI para empregados anistiados do governo Collor com 75 anos ou mais

Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) formalizou a abertura do Programa de Desligamento Incentivado (PDI) para empregados públicos anistiados do governo Collor. A medida, regida pela Lei nº 15.367/2026 e detalhada pelo Edital nº 5/2026, cria um mecanismo de saída voluntária para profissionais com 75 anos ou mais que ainda atuam na administração pública federal.

A necessidade do programa decorre de uma lacuna jurídica: diferentemente dos servidores estatutários, os anistiados lotados na administração direta não estão sujeitos à aposentadoria compulsória. Na prática, isso resultou na manutenção de trabalhadores em idade avançada nos quadros da União — o MGI identificou 799 pessoas nessa situação, com média de idade de 78 anos e casos extremos de profissionais com 92 e 93 anos.

O mecanismo financeiro e a regra de cálculo

O incentivo consiste em uma parcela única que pode chegar a R$ 350 mil. O cálculo é baseado na remuneração atual integral (vencimento mais parcelas permanentes): o empregado recebe um salário mensal para cada 12 meses de serviço efetivo após o retorno ao cargo, acrescido de um adicional de 40% sobre esse total.

Além da indenização do PDI, o trabalhador recebe as verbas rescisórias padrão de um desligamento a pedido (saldo de salário, 13º proporcional e férias). No entanto, por ser uma rescisão voluntária, não há pagamento da multa de 40% do FGTS.

Impacto fiscal

O governo projeta que a adesão total dos 799 elegíveis exigirá um desembolso inicial de R$ 117,4 milhões, mas resultará em uma economia de R$ 359 milhões na folha de pagamento. O saldo líquido positivo para os cofres públicos é estimado em R$ 241,7 milhões.

Quem pode e quem não pode aderir

Estão aptos os readmitidos pela Lei da Anistia (Lei nº 8.878/1994) em órgãos da administração direta, autarquias e fundações, com 75 anos completos. Também podem participar quem já se aposentou ou solicitou a aposentadoria no INSS até 13 de novembro de 2019.

Estão expressamente excluídos:

  • Quem se aposentou a partir de 14 de novembro de 2019 usando tempo de serviço público;
  • Quem retornou à União via decisões judiciais sem trânsito em julgado;
  • Quem responde a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou é corréu em processos semelhantes.

Procedimento e prazos

O período de adesão é curto: de 3 e 24 de novembro de 2026. O processo deve ser feito via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com a entrega de requerimento, termo de ciência e, se aplicável, comprovação de aposentadoria no INSS. Após a homologação, o desligamento é oficializado via portaria no Diário Oficial da União em até 30 dias. O interessado pode desistir do pedido até a publicação do ato de exoneração.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Portugal
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Família e Educação
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Nascimento raro intriga biólogos: crias de tigre laranja seguem fenótipo paterno na região
Curiosidades
Nascimento raro intriga biólogos: crias de tigre laranja seguem fenótipo paterno na região
Mais populares
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional

A confirmação de reservas na Margem Equatorial coloca o Brasil em um cinturão estratégico de petróleo ao lado de vizinhos como a Guiana.

Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Os planos de Trump após as eleições: o que está por trás das ameaças de veto? Ksenia Semenova Seis décadas de asfixia: o que o embargo transformou na sobrevivência cubana Olesya Kireeva Eleições americanas em xeque: pressão tarifária sobre o Brasil pode perder força Dmitriy Sokolov
Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
últimos materiais
São Petersburgo mira expansão industrial: aporte bilionário redefine polos estratégicos até 2029
Metade do metano profundo na Sibéria vem de vida ativa, não rocha
Jeep troca eixo rígido por algo novo: Scrambler SRT mira estabilidade em pistas rápidas
Técnica de cílios 'ghost': curvatura estrutural e preenchimento intersticial
34 mil sites de apostas continuam operando após proibição do governo Lula
Bolsos que cedem rápido: o sinal silencioso de costuras fracas em alfaiataria
Camarões envoltos em prosciutto com melão, feta e rúcula
Menos de 1% das bactérias crescem em laboratório, mas são as invisíveis que controlam o clima
Brasil continuará importando diesel até 2036 apesar de alta na extração de petróleo
Banho de gato: estabilidade física e limites do toque para reduzir o pânico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.