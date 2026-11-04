CNJ determina que certidões de óbito detalhem mortes em intervenções de segurança pública

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que as certidões de óbito passem a detalhar as circunstâncias de mortes ocorridas durante intervenções de órgãos de segurança pública. A medida altera o preenchimento dos registros para garantir que o contexto da morte — se ocorreu em operação policial, confronto ou abordagem — seja explicitamente documentado.
Na prática, a decisão impõe aos cartórios de registro civil a obrigatoriedade de registrar a natureza da intervenção estatal no momento do óbito. O objetivo é evitar a omissão de informações essenciais que, frequentemente, dificultam a apuração posterior de responsabilidades e a análise de dados sobre a letalidade policial.
A regra estabelece que a informação deve constar no campo de observações ou em campo específico, dependendo do modelo de certidão, baseando-se nos dados fornecidos pelos órgãos de perícia ou autoridades policiais. A medida visa criar um rastro documental imediato, transformando o registro administrativo em uma ferramenta de transparência sobre a atuação das forças de segurança.
A implementação da norma agora depende da coordenação entre as serventias extrajudiciais e os órgãos de saúde e segurança, que devem fornecer as informações precisas para que o oficial de registro possa transcrevê-las no documento final.
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