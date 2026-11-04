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Belo Horizonte oferece mais de 100 atividades gratuitas na Semana Global do Empreendedorismo

Brasil

Belo Horizonte se prepara para a Semana Global do Empreendedorismo entre 9 e 13 de novembro, com a oferta de mais de 100 atividades gratuitas focadas em capacitação técnica e gestão. O evento, organizado pelo Sebrae Minas e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), será sediado no espaço Horizonte — Inovação Empreendedora, com atividades programadas das 13h às 19h.

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Photo: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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A iniciativa surge para atender a uma demanda crescente por qualificação profissional entre microempreendedores individuais (MEIs) e empresários de pequeno porte. A grade de workshops, palestras e mentorias abrange pilares críticos de operação: finanças, marketing, liderança e inovação tecnológica. Segundo Marcelo de Souza e Silva, presidente do Sebrae Minas e da CDL/BH, o objetivo é fornecer ferramentas práticas que facilitem a transição da ideia para a consolidação do negócio no mercado.

Dinâmica de abertura de empresas em BH

O evento ocorre em um cenário de expansão do ecossistema empreendedor na capital mineira. De acordo com dados da Receita Federal divulgados pela CDL/BH, Belo Horizonte registrou a abertura de 54.591 novos pequenos negócios no primeiro semestre de 2026. Este volume representa um crescimento de 8% em comparação ao mesmo período de 2025.

Em termos comparativos, BH lidera a abertura de empreendimentos em Minas Gerais, superando cidades como Uberlândia (18.193), Contagem (13.927), Juiz de Fora (8.993) e Betim (8.371). No ranking nacional, a cidade ocupa a quarta posição, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, superando Curitiba no indicador de novas empresas.

Concentração setorial e perfil do mercado

A estrutura empresarial da cidade revela uma forte dependência do setor terciário. Dos aproximadamente 456 mil pequenos negócios ativos em Belo Horizonte, cerca de 322 mil pertencem ao setor de serviços, o que representa 71% do total de micro e pequenas empresas locais. Este grupo é composto majoritariamente por serviços empresariais, estética e alimentação, além de uma presença relevante do setor de construção civil.

A predominância de serviços justifica o foco da programação da Semana Global do Empreendedorismo em experiência do cliente e estratégias comerciais, áreas onde a diferenciação competitiva depende menos de ativos fixos e mais de eficiência na gestão e no atendimento.

As inscrições para a participação presencial estão disponíveis de forma gratuita através da plataforma Sympla.

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