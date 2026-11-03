PF lança laboratório para identificar a origem de ouro apreendido na Amazônia

A Polícia Federal coloca em operação, nesta terça-feira (3), o Laboratório de Geoquímica Forense para Rastreabilidade Mineral. A unidade técnica altera a dinâmica de investigação de crimes ambientais na Região Amazônica ao permitir a identificação precisa da origem do ouro apreendido em operações policiais.

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Na prática, a ferramenta substitui a presunção de ilegalidade por prova técnica. O laboratório utiliza análises geoquímicas e isotópicas para confrontar o minério apreendido com um banco de dados de referências das jazidas nacionais. Esse procedimento permite a emissão de laudos periciais que vinculam o metal a locais específicos de extração, transformando a amostra física em evidência jurídica robusta para a instrução de inquéritos criminais contra a mineração clandestina.

A estrutura integra o Programa Ouro Alvo, vinculado ao Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS). O financiamento da unidade provém do Fundo Amazônia, sob a gestão do BNDES e coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

O Programa Ouro Alvo e a tecnologia científica já acumulam resultados práticos importantes obtidos pela perícia da Polícia Federal durante a fase de desenvolvimento do projeto.

A PF já vinha mapeando as "assinaturas geológicas" do ouro do país desde 2021, reunindo dados das principais províncias auríferas e terras indígenas afetadas pelo garimpo (como as terras Yanomami e Munduruku) no Banco Nacional de Perfis Auríferos.

Em fases de teste e operações especiais, amostras de ouro apreendido foram levadas ao acelerador de partículas Sirius (em Campinas/SP) para que os peritos pudessem testar o nível de precisão de luz síncrotron no rastreamento de minério ilícito vindo de reservas ambientais.

O método de cruzamento geoquímico e isotópico já foi usado para emitir laudos técnicos de grandes apreensões realizadas pela corporação nos últimos anos, conseguindo cravar a origem geográfica de ouros sem nota fiscal ou com documentos fraudados.