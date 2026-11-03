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Brasil

A derrota eleitoral de Jair Bolsonaro e a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva provocaram uma mudança de tática na militância bolsonarista. Se em 2022 o foco eram as portas dos quartéis, agora o campo de batalha migrou para as redes sociais de Donald Trump. Apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) transformaram os comentários no Instagram e Facebook do presidente dos Estados Unidos em um mural de apelos por intervenção estrangeira, conforme reportado pela revista Veja.

Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия
Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

O fenômeno não é apenas anedótico, mas mensurável. Um levantamento da Ativaweb DataLab, que analisou mais de 1,2 milhão de interações em sete publicações de Trump no dia 29 de outubro, revela a anatomia desse movimento. Os dados mostram que 34,1% dos comentários são pedidos diretos de socorro, enquanto cerca de 8% focam em narrativas de fraude eleitoral e na tese de que o Brasil teria caído sob uma ditadura.

Chama a atenção a eficiência do engajamento: enquetes informais e convocações para reações, embora representem apenas 7,4% dos comentários, concentram impressionantes 40% das curtidas. Isso indica que a militância está mais interessada em criar volume visual do que em construir um debate articulado.

Para Alek Maracajá, CEO da Ativaweb DataLab, essa movimentação revela mais sobre a psicologia do grupo do que sobre uma estratégia diplomática real. Segundo o especialista, não há uma tentativa genuína de diálogo com Trump, mas sim uma "contagem pública de cabeças". Na prática, a curtida nas redes sociais torna-se o substituto simbólico do voto que eles sentem ter perdido nas urnas.

A análise técnica também aponta a presença de comportamento digital inautêntico, com a detecção de contas vinculadas a inteligência artificial e picos anômalos de curtidas, sugerindo que a mobilização pode estar sendo inflada artificialmente.

O detalhe mais gritante, porém, reside no vocabulário. O uso massivo de termos como "SOS" e "Help" expõe a natureza do movimento: não se trata de política externa ou de contestação jurídica, mas de um pedido de resgate endereçado a alguém que, legalmente, não possui qualquer jurisdição sobre o sistema eleitoral brasileiro.

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Author`s name Petr Ermilin
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