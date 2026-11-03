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Ministro Luiz Fux convoca audiência sobre proibição de apostas de cota fixa

Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira (3) uma audiência pública para analisar a legalidade da Medida Provisória (MP) 1.394/2026, que proibiu a exploração de apostas de cota fixa (as "bets") no Brasil. O encontro, convocado pelo ministro Luiz Fux, não é um julgamento, mas uma etapa de instrução para decidir se a MP deve ser mantida ou suspensa.

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Na prática, a MP 1.394/2026 alterou drasticamente a regra do jogo: ela não apenas proíbe a operação de apostas em território nacional, como determina o cancelamento de autorizações já concedidas e veta a publicidade e a intermediação do setor. O efeito imediato é a interrupção das atividades de operadoras que, até então, seguiam a regulamentação anterior.

O ponto central do conflito jurídico, movido pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) através da ADI 8027, é a constitucionalidade dessa proibição abrupta. A associação argumenta que as regras anteriores de regulamentação devem prevalecer, solicitando que o STF suspenda os efeitos da MP para permitir a retomada das operações.

A audiência reflete a complexidade do impacto financeiro e social da medida. De um lado, clubes de futebol (como Flamengo, Corinthians e São Paulo) e a CBF participam para discutir a perda de receitas de patrocínio e o risco de quebra de contratos comerciais. De outro, a Advocacia-Geral da União (AGU) pressionou para a inclusão de órgãos como os ministérios da Saúde e da Justiça, além da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), para pautar os danos sociais, como o endividamento das famílias e a ludopatia (dependência de jogos).

O resultado prático desta audiência servirá como base para o voto do relator Luiz Fux. No momento, a proibição permanece em pleno vigor; qualquer mudança na situação das operadoras depende de uma decisão liminar ou definitiva do STF que anule a eficácia da MP 1.394/2026.

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