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MTE recebe 4,3 mil denúncias de assédio eleitoral em três dias

Brasil

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) registrou aproximadamente 4,3 mil denúncias de assédio eleitoral nos primeiros três dias de operação de um canal específico para a recepção desses casos. O mecanismo foi ativado em 28 de outubro, como resposta ao volume de relatos de coação política no ambiente laboral que vinham surgindo em redes sociais e órgãos de fiscalização.

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A concentração geográfica das ocorrências revela a pressão nos polos econômicos: a Região Sudeste detém 48,5% do total de denúncias. O estado de São Paulo lidera isoladamente com 1.325 casos, seguido pelo Rio de Janeiro (354), Minas Gerais (345), Paraná (268) e Santa Catarina (259).

Na prática, o assédio eleitoral configura-se quando superiores hierárquicos utilizam a relação de poder para pressionar subordinados a votar ou a se abster de votar em candidatos específicos. O mecanismo legal prevê que, caso a demissão de um funcionário seja motivada por sua opção política, a empresa poderá ser compelida judicialmente a readmitir o trabalhador e a pagar indenizações por danos morais.

Atualmente, as denúncias recebidas pelo MTE estão em fase de apuração. O fluxo de denúncias está aberto tanto no canal do MTE quanto no Ministério Público do Trabalho (MPT), com a garantia de sigilo sobre a identidade do denunciante antes do encaminhamento aos órgãos competentes para a devida fiscalização e punição.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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