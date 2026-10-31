Relatório da Human Rights Watch aponta irregularidades em investigações da Operação Contenção

Um relatório divulgado pela organização Human Rights Watch (HRW) aponta graves falhas procedimentais e indícios de irregularidades nas investigações sobre a Operação Contenção, realizada há um ano no Rio de Janeiro. A ação policial, ocorrida nos complexos da Penha e do Alemão, resultou na morte de 122 pessoas: cinco policiais e 117 civis.

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Até o momento, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informa que apenas as investigações referentes às mortes dos cinco agentes (três militares e dois civis) foram concluídas. Esse processo resultou no indiciamento de 12 pessoas, sendo nove apontadas como executoras dos homicídios e três suspeitas de ordenar os ataques.

As outras 117 mortes, classificadas pelas autoridades de segurança como resultado de confrontos, seguem sob investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O relatório da HRW, baseado na análise de quase 9 mil páginas de procedimentos do MPRJ, 122 laudos de necropsia, 4,4 mil horas de imagens de câmeras corporais e 41 depoimentos, questiona a validade dessas conclusões diante de evidências de excessos e ilegalidades.

Falhas na preservação de provas e perícia

A HRW constatou que o Departamento Geral de Homicídios e Proteção Pessoal não tomou providências preparatórias, apesar de ter ciência da operação com uma semana de antecedência. O relatório destaca que equipes de perícia da Polícia Civil foram convocadas, mas não foram enviadas aos locais dos óbitos.

O documento detalha que corpos foram recolhidos por policiais sem a presença de peritos técnicos. Na Praça São Lucas, onde moradores levaram dezenas de vítimas, não houve registro fotográfico ou análise preliminar. A ausência de preservação dos locais de crime — incluindo interiores de residências e áreas externas — foi justificada pela polícia devido ao confronto armado, porém a HRW argumenta que áreas de fácil isolamento foram negligenciadas.

A custódia de evidências também foi comprometida. Das 118 armas apreendidas, a ONG observou a falta de lacres e a manipulação de equipamentos sem luvas por policiais e jornalistas durante coletivas de imprensa, inviabilizando análises precisas de impressões digitais e balística.

Manipulação de evidências digitais

O relatório indica tentativas de obstruir a investigação através da manipulação de câmeras corporais. De acordo com a HRW, nenhuma das 117 mortes de civis foi registrada pelos equipamentos. Foram identificados casos de agentes cobrindo as lentes ou deixando as câmeras dentro das viaturas durante incursões a pé.

A análise técnica revelou que 55% das filmagens de 305 policiais da linha de frente apresentaram interrupções ou lacunas significativas a partir do meio-dia do dia da operação. Além disso, o tempo médio de gravação (6 horas e 38 minutos) ficou drasticamente abaixo da autonomia de 12 horas do equipamento, e apenas 23% dos 2,5 mil policiais envolvidos utilizavam a tecnologia.

Análise balística e indícios de execução

Os dados de necropsia apresentam disparidades significativas entre as vítimas: enquanto quatro dos cinco policiais morreram com apenas um ferimento, 60% dos civis foram alvejados com quatro ou mais tiros. Sete vítimas apresentaram mais de dez perfurações, e um caso registrou 13 tiros.

A HRW aponta que 85 civis tinham ao menos um ferimento nas costas, e 12% foram alvejados exclusivamente por trás. O relatório cita ainda a morte de um adolescente de 14 anos, atingido por três tiros na frente e três nas costas, e um caso de disparos a queima-roupa (menos de 60 cm).

Casos atípicos, como a decapitação de Yago Ravel Rodrigues Rosario após disparo lombar e a morte de Ronaldo Julião da Silva — que teria sido atingido nas costas, axila, mão e rosto -, reforçam a tese de execuções, corroborada por depoimentos de familiares que relatam mortes mesmo após tentativas de rendição.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que as investigações sobre as 117 mortes continuam, com 242 depoimentos colhidos e 553 laudos analisados, sob acompanhamento do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) do MPRJ. A Polícia Militar declinou de conceder entrevistas e a Polícia Civil não respondeu aos questionamentos.