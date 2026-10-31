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Proibição de bets impulsiona vendas de produtos essenciais em supermercados

Brasil

A proibição das apostas esportivas e jogos on-line (bets) no Brasil, formalizada pela Medida Provisória 1394/2026 em 25 de setembro, parece ter gerado um efeito imediato de realocação de renda para o consumo básico. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o varejo alimentar registrou alta de 6,5% na semana de 5 a 11 de outubro, mantendo a tendência de crescimento com uma alta de 6,3% na semana seguinte (12 a 18 de outubro), ambos na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Корзина с продуктами (масло, макароны) в проходе супермаркета
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
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O ponto central da análise da Abras não é apenas o volume de vendas, mas a composição desse consumo. O crescimento foi concentrado na cesta de produtos essenciais — itens como arroz, óleo, macarrão e café -, o que sugere que a renda anteriormente destinada às apostas retornou ao orçamento alimentar das famílias. Esse movimento foi observado de forma transversal em todos os canais de venda, desde mercearias e supermercados até os atacarejos.

A disparidade regional nos índices revela onde o impacto foi mais acentuado. Na primeira semana analisada, a Região Sul e o eixo Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro lideraram a alta, ambos com 10,6%. A Grande São Paulo, por outro lado, apresentou o crescimento mais tímido, de apenas 1,2%. Na segunda semana, embora o ritmo tenha oscilado, a Região Sul permaneceu no topo com 9%, enquanto a Grande São Paulo mostrou uma recuperação expressiva, saltando para 5,5%.

Para sustentar a tese de que a proibição das bets impulsionou as vendas, a Abras correlaciona esses números a dados do Banco Central do Brasil. De acordo com a entidade, houve uma queda imediata de 10% no volume de transações via PIX logo após a vedação das apostas, índice que atualmente se estabilizou em 7%.

O cenário indica que a interrupção do fluxo financeiro para as plataformas de apostas não resultou em poupança, mas em um redirecionamento rápido do gasto para a sobrevivência básica, evidenciando a vulnerabilidade do orçamento doméstico frente ao jogo on-line.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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