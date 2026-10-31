Denúncias de assédio eleitoral crescem mais de 75% após segundo turno

O Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou um aumento superior a 75% nas denúncias de assédio eleitoral no ambiente profissional nos três dias subsequentes ao segundo turno das eleições. De acordo com os dados do órgão, foram protocoladas 1.459 novas ocorrências entre segunda-feira (26) e quinta-feira (29), elevando o total de denúncias em 2026 para 3.396. As novas queixas representam aproximadamente 40% do volume total anual.

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Geograficamente, a maior concentração de relatos provém do estado de São Paulo (620), seguido por Minas Gerais (351), Paraná (338), Rio de Janeiro (252), Rio Grande do Sul (223) e Santa Catarina (165). Os relatos concentram-se em casos de incentivos a boicotes e demissões de funcionários cujas orientações políticas divergem das de seus empregadores.

No âmbito judicial, a Justiça do Trabalho concedeu uma medida liminar proibindo a deputada estadual Índia Armelau (PL-RJ) de incentivar empresários a discriminar ou demitir trabalhadores com base em convicções políticas. A decisão foi motivada por uma publicação da parlamentar em suas redes sociais, na qual sugeria que empresários verificassem a posição política de seus funcionários e questionava a viabilidade de manter no quadro quem apoiasse o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva. O descumprimento da liminar sujeita a deputada a uma multa diária de R$ 5 mil.

No plano administrativo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, informou que o governo federal analisa a implementação de uma "lista suja" de empresas que pratiquem assédio eleitoral. A medida prevê sanções financeiras, especificamente a restrição de acesso a créditos públicos para as organizações infratoras.

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, alertou que a fiscalização abrange não apenas trabalhadores assalariados, mas também profissionais autônomos e pequenos estabelecimentos comerciais. O magistrado enfatizou que as consequências econômicas para os empregadores que adotarem condutas ilegais serão severas.

Juridicamente, o assédio eleitoral caracteriza-se pelo uso de posição hierárquica para constranger ou pressionar o trabalhador quanto ao seu voto ou apoio político. A Lei 9.029/1995 veda práticas discriminatórias para a manutenção do vínculo empregatício. Caso a discriminação seja comprovada em juízo, o empregador pode ser sentenciado à reintegração do funcionário ou, na impossibilidade desta, ao pagamento em dobro dos salários referentes ao período de afastamento.

A proteção contra a discriminação por convicção política está fundamentada na Constituição Federal e nas Convenções 100 e 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificadas pelo Brasil.