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MPT processa Meta: demissões baseadas em votos criam clima de medo

Brasil

Órgãos do sistema de Justiça e entidades representativas reagiram à disseminação de listas que identificam empresas, profissionais liberais e trabalhadores com o objetivo de promover boicotes econômicos e perseguições profissionais baseadas em divergências políticas. A mobilização ocorre após o aumento de relatos de discriminação e retaliações registrados após as eleições de 2026.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), um dos setores mais impactados, publicou nota condenando a circulação de listas que associam estabelecimentos a posicionamentos ideológicos. A entidade alertou que campanhas para prejudicar economicamente negócios podem resultar em responsabilização civil e judicial, ressaltando que tais ações afetam não apenas os proprietários, mas também os funcionários.

No campo jurídico, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio de sua seccional em Tocantins, manifestou-se contra a exposição pública de cidadãos e profissionais por preferências políticas. A entidade afirmou que a pluralidade de ideias é um pilar do Estado Democrático de Direito e que divergências eleitorais não justificam a restrição de direitos ou perseguição econômica.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) identificou o uso de plataformas digitais para incitar empresários a monitorar e demitir funcionários com base em seus votos. Em resposta, o órgão ajuizou uma ação civil pública contra a Meta* (controladora do Instagram, Facebook e Threads), exigindo a remoção de publicações que orientam a investigação das redes sociais de trabalhadores para fins de demissão.

Segundo o procurador do trabalho Maurício de Mello, foram registradas 3.080 denúncias de assédio eleitoral desde o início da campanha, sendo que 1.140 ocorreram nos três dias subsequentes ao pleito. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, pontuou que essas práticas atingem também autônomos e pequenos comerciantes.

A questão também foi analisada sob a perspectiva histórica. A ex-deputada federal Manuela d'Ávila (PCdoB) comparou a prática de listas de boicote à perseguição econômica contra judeus na Alemanha nazista, classificando-a como uma ação autoritária. Essa análise foi corroborada pelo professor de História Contemporânea da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira, que afirmou que a organização de listas para expurgo de pessoas consideradas perigosas ao regime é uma característica comum a regimes fascistas e ditaduras, inclusive na experiência da ditadura militar brasileira.

* Proibida na Rússia por extremismo

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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