Flávio Bolsonaro provoca debandada de aliados após se autoproclamar presidente eleito nos EUA

O isolamento político de Flávio Bolsonaro (PL) atingiu um ponto crítico após sua fuga para os Estados Unidos e a publicação de uma carta na qual se autoproclama "presidente eleito" e líder da oposição, recusando-se a aceitar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições de 2026.

Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

A tentativa de instaurar uma liderança paralela a partir do exterior provocou uma debandada imediata de aliados. Partidos que compuseram a base de apoio de sua campanha, como o União Brasil e o MDB, emitiram notas reafirmando a legitimidade do sistema eleitoral. O União Brasil foi enfático ao classificar a democracia como um "valor inegociável", enquanto o MDB, apesar de ter lideranças que apoiaram Flávio, reiterou total confiança no resultado do pleito.

O abandono vem inclusive de dentro de sua própria legenda. O Partido Liberal (PL) reconheceu publicamente a vitória de Lula, e o senador Rogério Marinho (PL-RN), que coordenou a campanha de Flávio e lidera a oposição no Senado, admitiu que não existem provas de fraude eleitoral.

No campo executivo e religioso, a rejeição à estratégia do senador também é clara. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), embora tenha dito compreender a "indignação" de Flávio, defendeu a responsabilidade e a aceitação do veredito das urnas para a construção de uma oposição viável. Já o bispo JB Carvalho, líder da Comunidade das Nações e figura próxima ao senador, foi direto ao pedir que parem de "profetizar o caos", afirmando que não haverá terceiro turno.

A tentativa de Flávio de mimetizar o modelo de Juan Guaidó — que se proclamou presidente interino da Venezuela do exterior — foi ridicularizada por outros nomes da direita. Renan Santos (Missão) classificou a iniciativa como uma "oposição EAD", criticando a decisão do senador de lutar por seus ideais a partir da Flórida em vez de enfrentar as consequências de seus atos em solo brasileiro. Para Santos, a estratégia não traz benefícios ao país e serve apenas a interesses externos.