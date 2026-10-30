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Alerta do Senado sobre Lula: gastos eleitorais ameaçam equilíbrio fiscal até 2027

Brasil

O custo das promessas de campanha para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode gerar um rombo de R$ 40 bilhões nas contas públicas, sem que haja previsão de cobertura no Orçamento atual ou no de 2027. A estimativa é da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão consultivo do Senado Federal, detalhada no Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de outubro.

Луис Инасиу Лула да Силва
Photo: Веб-сайт правительства Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва

O montante de R$ 40 bilhões não é um número absoluto, mas um recorte. Ele concentra-se em três eixos: o reajuste de benefícios do Bolsa Família, a perda de receita decorrente do fim das apostas de quota fixa (bets) e a expansão de benefícios para Microempreendedores Individuais (MEI). Vale notar que este cálculo é conservador; ele ignora propostas como a gratuidade do transporte público aos fins de semana e a extensão do programa Pé-de-Meia para o ensino superior.

O impacto real desses gastos reflete-se no déficit primário — a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, antes de pagar os juros da dívida. A IFI projeta um déficit de 0,5% do PIB para este ano. Para 2027, a conta piora: somando-se os novos compromissos de campanha e as divergências entre as estimativas da IFI e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), o déficit primário potencial pode saltar para 1% do PIB.

Para estabilizar a relação entre a dívida pública e a economia, a IFI aponta a necessidade de um superávit primário de 2,1% do PIB. No entanto, esse cenário é pressionado pela taxa de juros real neutra (aquela que não acelera nem freia a economia), cuja mediana subiu de 5% para 6,1% ao ano no terceiro trimestre. Com juros mais altos, o esforço fiscal necessário para segurar a dívida sobe para um superávit de 2,9% do PIB.

Outros pontos de atenção revelam a complexidade da gestão fiscal:

  • Crédito Público: Operações de crédito com recursos orçamentários, que não entram no cálculo da meta primária, mas impactam a dívida, saltaram de R$ 71,7 bilhões em 2023 para R$ 220,3 bilhões acumulados até outubro deste ano.
  • Previdência e BPC: O PLOA 2027 omitiu um impacto de R$ 13 bilhões decorrente de decisão do STF sobre aposentadoria especial. No BPC, a IFI contesta a projeção do governo de redução de beneficiários, apontando que os dados reais mostram expansão do gasto.

Diante desse cenário, o Ministério do Planejamento e Orçamento informou que pretende remanejar R$ 20 bilhões do orçamento de 2027 para absorver parte dos novos gastos. O governo afirma que a diferença será coberta por revisões para baixo em despesas obrigatórias, embora não tenha divulgado o impacto total das medidas de campanha.

Para os diretores da IFI, Marcus Pestana e Alexandre Andrade, a continuidade de uma estratégia gradualista sem um ajuste consistente impede a retomada de investimentos estratégicos e a criação de empregos de qualidade, elevando a probabilidade de a dívida bruta superar 90% do PIB até 2030 para 81,6%.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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