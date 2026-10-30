Centrão resiste à pressão: bolsonaristas perdem controle sobre votações no Congresso

A configuração de forças no Congresso Nacional entrou em uma fase de recalibragem. Com a consolidação de bancadas alinhadas ao bolsonarismo (Partido Liberal), o grupo busca converter seu volume numérico em influência direta sobre a pauta legislativa e a governabilidade. No entanto, a dinâmica real do poder no Legislativo não depende apenas de números, mas da gestão das presidências da Câmara e do Senado.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Xenia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание парламента Бразилии

O ponto central do conflito institucional agora recai sobre a manutenção de espaços por parte dos partidos de centro, conhecidos como Centrão: Progressistas (PP), União Brasil (UNIÃO) Republicanos, PSD (Partido Social Democrático), MDB (Movimento Democrático Brasileiro). O objetivo desse grupo é preservar a autonomia na distribuição de cargos e a gestão de orçamentos, evitando que a pressão ideológica das alas mais à direita dite as regras do jogo procedimental.

Na prática, a disputa se manifesta no apoio ou resistência às candidaturas internas para a sucessão nas lideranças das casas. A reeleição de nomes como Hugo Motta na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado funciona como o mecanismo de estabilização para o centro. Para esses partidos, garantir a continuidade de lideranças previsíveis é a única forma de evitar que a pauta do Legislativo seja sequestrada por agendas puramente conjunturais ou por pressões externas.

Enquanto os bolsonaristas tentam transformar a força das urnas em mandatos de comando, o Centrão opera na lógica da governabilidade técnica e financeira. O resultado imediato é um jogo de equilíbrios: a direita tem a voz mais alta, mas o centro detém as chaves dos processos regimentais e a gestão do fluxo de votações.

O que está em jogo não é apenas a preferência política, mas quem terá a competência de definir quais projetos avançam e quais ficam retidos nas comissões. A movimentação atual indica que o centro está recalculando a relação com o PL para garantir que a influência da direita não se transforme em controle absoluto da máquina legislativa.

O quadro de forças nas duas Casas legislativas apresenta as seguintes mudanças centrais:

Câmara dos Deputados (513 cadeiras)

O Partido Liberal (PL) alcançou a maior bancada partidária na Casa desde 1990, atingindo 121 deputados.

PL: 121 cadeiras (maior bancada).

Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV): 88 cadeiras (segunda maior força). O PT, isoladamente, garantiu 70 deputados.

Federação União Progressista (União/PP): 87 cadeiras.

PSD: 43 cadeiras (perda expressiva de espaço frente à legislatura anterior).

Republicanos: 41 cadeiras.

MDB: 36 cadeiras.

Senado Federal (81 cadeiras)

Com a renovação de dois terços das vagas, o PL obteve um resultado histórico ao eleger 19 senadores em 2026, assumindo a liderança absoluta da Casa com 28 representantes. [1, 2, 3, 4]

PL: 28 senadores.

PT: 9 senadores.

MDB: 7 senadores.

PSD: Caiu drasticamente, encolhendo para apenas 5 senadores.