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Parlamentares acionam MPF e TSE por ameaças contra indígenas Guarani Kaiowá em Tacuru

Brasil

Um grupo de parlamentares acionou o Ministério Público Federal (MPF), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministérios do Governo Federal após a divulgação de áudios que registram ataques e ameaças contra a etnia Guarani Kaiowá, no município de Tacuru, Mato Grosso do Sul.

A denúncia mais grave envolveu a circulação de áudios no WhatsApp sugerindo o envenenamento da água consumida na Aldeia Sassoró, no município de Tacuru (MS), e em Nioaque (MS). Nas gravações, um homem afirmava que era necessário "matar essas pragas na água".

A Prefeitura de Tacuru confirmou que o autor dos áudios era um servidor municipal do setor de infraestrutura, que foi prontamente afastado. Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto para investigar sua conduta.

Lideranças indígenas apontam que fazendas vizinhas utilizam aviões de pulverização agrícola para lançar defensivos químicos e agrotóxicos diretamente sobre as habitações e plantações de subsistência dos Kaiowá.

De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), as comunidades indígenas enfrentam uma onda de agressões que inclui ameaças de envenenamento e violência física.

As parlamentares solicitam que os órgãos competentes apurem a autoria das ameaças e as possíveis conexões com agentes locais, visando a proteção das comunidades afetadas.

No momento, o caso encontra-se na fase de denúncia e pedido de providências. Cabe aos órgãos de fiscalização e ao Judiciário a abertura de investigações para apurar a materialidade dos fatos, a identificação dos responsáveis e a definição de medidas protetivas urgentes para os indígenas Guarani Kaiowá em Tacuru.

A demora na demarcação definitiva dos territórios causa um confinamento severo das famílias em faixas de terra minúsculas, muitas vezes nas margens de rodovias, gerando desnutrição, falta de saneamento básico e miséria extrema. A persistência dessa opressão e o medo constante de massacres geram altos índices de depressão e historicamente colocam órgãos de direitos humanos em alerta pelo risco de surtos de suicídio coletivo dentro das comunidades mais pressionadas.

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Author`s name Petr Ermilin
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