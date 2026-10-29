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Brasil revisa inventário de plantas sob risco e identifica novas espécies criticamente ameaçadas

Brasil

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) publicou a atualização da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. O levantamento, conduzido pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), expandiu o monitoramento para 3.730 espécies de árvores, arbustos e plantas de pequeno porte, um aumento em relação às 3.209 espécies registradas na revisão anterior, de junho de 2022.

castanha-do-pará
Photo: unsplash.com by Samrat Khadka is licensed under Free to use under the Unsplash License
castanha-do-pará

A classificação segmenta a flora brasileira em quatro níveis de risco, baseando-se em indicadores físicos como a fragmentação de habitats, o declínio populacional e a amplitude da distribuição geográfica de cada espécie:

  • Vulnerável (VU): 838 espécies, incluindo a castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) — monitorada desde 1992 — e o palmito-juçara (Euterpe edulis).
  • Em Perigo (EN): O grupo mais numeroso, com 2.162 espécies, onde se encontram a araucária (Araucaria angustifólia) e o jequitibá-rosa (Cariniana legalis).
  • Criticamente em Perigo (CR): 728 espécies, categoria que inclui o pau-brasil (Paubrasilia echinata).
  • Criticamente em Perigo — Possivelmente Extinta (CR-PE): Apenas duas espécies atingiram este estágio crítico: a Symplocos rizzinii, nativa da Serra do Itatiaia (RJ), e a Plinia rogersiana, parente da jabuticaba com ocorrência em São Paulo, ambas da Mata Atlântica.

A revisão do inventário segue o cronograma estabelecido pela Portaria 43/2014, que determina a atualização dos dados a cada cinco anos para refletir as alterações reais na cobertura vegetal e a eficácia das medidas de conservação implementadas nos territórios.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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