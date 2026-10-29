Brasil revisa inventário de plantas sob risco e identifica novas espécies criticamente ameaçadas

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) publicou a atualização da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. O levantamento, conduzido pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), expandiu o monitoramento para 3.730 espécies de árvores, arbustos e plantas de pequeno porte, um aumento em relação às 3.209 espécies registradas na revisão anterior, de junho de 2022.
A classificação segmenta a flora brasileira em quatro níveis de risco, baseando-se em indicadores físicos como a fragmentação de habitats, o declínio populacional e a amplitude da distribuição geográfica de cada espécie:
A revisão do inventário segue o cronograma estabelecido pela Portaria 43/2014, que determina a atualização dos dados a cada cinco anos para refletir as alterações reais na cobertura vegetal e a eficácia das medidas de conservação implementadas nos territórios.
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A estrutura óssea da espécie funciona como um biomaterial complexo que dissipa impactos de mordidas, sendo uma adaptação direta à pressão seletiva de predadores nativos.