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PF indica 15 pessoas por fraudes em negociações entre Banco Master e BRB

Brasil

A Polícia Federal (PF) solicitou a prorrogação do prazo de investigação por mais 60 dias para aprofundar as apurações sobre negociações realizadas entre agentes do Banco Master e do Banco de Brasília (BRB). O pedido de dilação de prazo consta no mesmo relatório em que a PF formalizou o indiciamento de 15 pessoas.

Мошеннические действия
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мошеннические действия

O pedido de extensão do prazo foi encaminhado juntamente com o relatório parcial da Operação Compliance Zero, no qual a corporação formalizou o indiciamento de 15 pessoas, incluindo o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa

Os indiciados são apontados por envolvimento em negociações fraudulentas. O relatório detalha a conduta dos agentes envolvidos, mas a Polícia Federal concluiu que a complexidade do caso exige tempo adicional para a consolidação das provas e a conclusão do inquérito.

Neste estágio processual, o indiciamento representa a conclusão da PF de que há indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes. O caso agora segue os trâmites legais, onde as evidências colhidas serão submetidas ao Ministério Público para a decisão sobre a formalização de uma denúncia judicial ou o arquivamento do processo.

De acordo com o inquérito, entre julho de 2024 e outubro de 2025, o Banco Master transferiu cerca de R$ 17,5 bilhões em ativos de crédito para o BRB. Desse total, pelo menos R$ 12,2 bilhões seriam créditos "podres" ou sem lastro real comprovado. 

O relatório parcial indica perdas já formalizadas e reconhecidas de aproximadamente R$ 2,7 bilhões para o banco público do DF.  A investigação aponta o uso da empresa Tirreno, que possuía características de "empresa de prateleira" (sem funcionários ou movimentação real), criada especificamente para simular transações e ocultar o fluxo dos recursos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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