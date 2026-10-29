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Número de trabalhadores afastados por vício em jogos cresce cinco vezes entre 2023 e 2025

Brasil

O impacto invisível das apostas online no cotidiano do trabalhador brasileiro tornou-se estatística alarmante. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelam que o número de profissionais afastados temporariamente de suas funções por vício em jogos cresceu cinco vezes em um intervalo de apenas três anos, entre 2023 e 2025.

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Para que um trabalhador seja afastado nessa condição, é necessário que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conceda o benefício por incapacidade temporária. Esse acesso ocorre quando é diagnosticada a ludopatia — o comportamento compulsivo de jogar -, que é reconhecida como a causa da incapacidade laboral. Embora a ludopatia englobe qualquer tipo de jogo, a realidade atual aponta que a maioria desses casos está diretamente ligada à explosão das plataformas de apostas online, as chamadas bets.

A progressão numérica evidencia a rapidez com que o transtorno se espalhou: em 2023, apenas 67 pessoas foram afastadas. Em 2024, esse número subiu para 157 e, em 2025, saltou para 361 trabalhadores. O perfil mais afetado é bem definido: a maioria absoluta são homens (71%), concentrados principalmente na faixa etária dos 30 aos 39 anos (44,1%), justamente o período de maior produtividade e responsabilidade financeira na vida adulta.

Mais do que um problema de saúde individual, o vício em apostas tornou-se um fator de empobrecimento sistêmico da população. A gravidade da situação, que transformou a ludopatia em uma questão de saúde pública, levou o governo federal a tomar uma medida drástica: desde 25 de setembro deste ano, a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas online estão proibidas no país.

A transição do direito ao trabalho para o afastamento por incapacidade revela o custo humano por trás dos algoritmos de aposta: a perda da renda ativa e a necessidade de intervenção médica e previdenciária para recuperar a funcionalidade básica no ambiente profissional.

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Author`s name Petr Ermilin
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