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Flávio Dino determina inquérito da PF sobre interferência estrangeira em eleições brasileiras

Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal (PF) para investigar possíveis interferências estrangeiras no processo eleitoral brasileiro. O foco da apuração recai sobre o financiamento oculto de campanhas políticas e a possível troca de favores envolvendo a exploração de recursos minerais.

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A decisão foi proferida nesta terça-feira (27), no âmbito de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Dino fundamentou a necessidade de investigação com base em relatos de que a soberania nacional estaria sob ameaça, citando inclusive relatórios da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que já alertavam para o interesse de atores externos em interferir nas eleições de 2026.

Pontos sob investigação

O ministro detalhou as linhas de apuração que a Polícia Federal deverá seguir, baseando-se em denúncias e evidências preliminares:

  • Financiamento e Intermediários: A investigação buscará esclarecer a natureza das tratativas entre a empresa Rockbridge Network e os executivos Tallis Gomes e Pedro Sang, especificamente sobre a captação de recursos para a campanha de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos.
  • Publicidade Estrangeira: Será apurada a origem financeira de anúncios pagos veiculados por perfis sediados no exterior, em português e voltados ao público brasileiro, que promoviam dados favoráveis a Flávio Bolsonaro na plataforma Polymarket (bloqueada no país desde 2024). Esta linha baseia-se, entre outros, em representação apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo candidato Renan Santos (Missão).
  • Atuação de Big Techs: O inquérito investigará possíveis manipulações algorítmicas e assimetrias dolosas para favorecer ou prejudicar candidaturas. Dino citou um relatório do Comitê de Supervisão da Meta e comunicações de observadores da ONU, que apontaram falhas na integridade eleitoral, como restrições injustificadas a contas de campanha e disparidades no alcance de conteúdos via IA e WhatsApp.
  • Troca de Recursos Minerais: Um dos pontos centrais é a apuração de denúncias de que a exploração de terras raras e minerais críticos no Brasil teria sido ofertada como contrapartida para apoio eleitoral estrangeiro. O ministro ressaltou que tais recursos pertencem à União e qualquer concessão deve seguir o interesse nacional.

Até o momento, os fatos narrados constituem suspeitas e denúncias que demandam a fase de apuração processual. A Polícia Federal agora deverá identificar os responsáveis pelos pagamentos, a origem dos fundos e a existência de vínculos concretos entre os interesses econômicos em minerais e o financiamento político.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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