Flávio Dino determina inquérito da PF sobre interferência estrangeira em eleições brasileiras

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal (PF) para investigar possíveis interferências estrangeiras no processo eleitoral brasileiro. O foco da apuração recai sobre o financiamento oculto de campanhas políticas e a possível troca de favores envolvendo a exploração de recursos minerais.
A decisão foi proferida nesta terça-feira (27), no âmbito de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Dino fundamentou a necessidade de investigação com base em relatos de que a soberania nacional estaria sob ameaça, citando inclusive relatórios da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que já alertavam para o interesse de atores externos em interferir nas eleições de 2026.
Pontos sob investigação
O ministro detalhou as linhas de apuração que a Polícia Federal deverá seguir, baseando-se em denúncias e evidências preliminares:
Até o momento, os fatos narrados constituem suspeitas e denúncias que demandam a fase de apuração processual. A Polícia Federal agora deverá identificar os responsáveis pelos pagamentos, a origem dos fundos e a existência de vínculos concretos entre os interesses econômicos em minerais e o financiamento político.
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