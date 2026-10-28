Justiça do Trabalho bloqueia ataques a funcionários por demonstrarem gesto L

A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro determinou, em decisão liminar, que a deputada estadual Índia Armelau (PL) se abstenha de promover atos que incentivem empregadores a discriminar, perseguir ou demitir trabalhadores com base em convicções políticas. A medida atende parcialmente a um pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) no âmbito de uma ação civil pública.

Photo: https://www.facebook.com/ by Frente Sulamericana Жест рукой L - символ левых в Бразилии

O processo foi motivado por publicações da parlamentar em suas redes sociais, nas quais ela sugeria que empresários verificassem se seus funcionários haviam manifestado apoio político ao governo federal (referindo-se ao gesto "L"), afirmando que "não faz sentido nenhum manter na tua empresa quem odeia empresários".

Na decisão, o magistrado Leonardo Saggese Fonseca fundamentou que a condição de integrante do Parlamento impõe à ré o dever de prezar pela liberdade de expressão respeitosa e de fomentar a democracia. Segundo o juiz, a deputada deve aceitar a diversidade de opções políticas dos cidadãos sem utilizar discursos que possam gerar sentimentos de ódio ou perseguição.

Além da proibição de novos atos de incentivo à discriminação, a liminar impõe as seguintes obrigações:

Remoção imediata das publicações que originaram a ação em todos os sites, redes sociais e aplicativos de mensagens;

Pagamento de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento, a ser aplicada após o prazo de 48 horas para a execução da medida.

Em resposta à decisão, a defesa da deputada Índia Armelau publicou nota afirmando que a parlamentar respeita a diversidade ideológica e a pacificação entre capital e trabalho. A defesa alega que houve um "equívoco interpretativo", sustentando que o conteúdo em questão era uma replicagem de postagem de terceiros e não representava uma orientação direta da deputada para demissões por motivação política.

A parlamentar afirmou ainda que, ao notar a interpretação equivocada, deletou as postagens para evitar tensões sociais. O caso segue em fase de apuração judicial para a definição de responsabilidades definitivas.