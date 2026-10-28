Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Justiça do Trabalho bloqueia ataques a funcionários por demonstrarem gesto L

Brasil

A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro determinou, em decisão liminar, que a deputada estadual Índia Armelau (PL) se abstenha de promover atos que incentivem empregadores a discriminar, perseguir ou demitir trabalhadores com base em convicções políticas. A medida atende parcialmente a um pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) no âmbito de uma ação civil pública.

Жест рукой L - символ левых в Бразилии
Photo: https://www.facebook.com/ by Frente Sulamericana
Жест рукой L - символ левых в Бразилии

O processo foi motivado por publicações da parlamentar em suas redes sociais, nas quais ela sugeria que empresários verificassem se seus funcionários haviam manifestado apoio político ao governo federal (referindo-se ao gesto "L"), afirmando que "não faz sentido nenhum manter na tua empresa quem odeia empresários".

Na decisão, o magistrado Leonardo Saggese Fonseca fundamentou que a condição de integrante do Parlamento impõe à ré o dever de prezar pela liberdade de expressão respeitosa e de fomentar a democracia. Segundo o juiz, a deputada deve aceitar a diversidade de opções políticas dos cidadãos sem utilizar discursos que possam gerar sentimentos de ódio ou perseguição.

Além da proibição de novos atos de incentivo à discriminação, a liminar impõe as seguintes obrigações:

  • Remoção imediata das publicações que originaram a ação em todos os sites, redes sociais e aplicativos de mensagens;
  • Pagamento de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento, a ser aplicada após o prazo de 48 horas para a execução da medida.

Em resposta à decisão, a defesa da deputada Índia Armelau publicou nota afirmando que a parlamentar respeita a diversidade ideológica e a pacificação entre capital e trabalho. A defesa alega que houve um "equívoco interpretativo", sustentando que o conteúdo em questão era uma replicagem de postagem de terceiros e não representava uma orientação direta da deputada para demissões por motivação política.

A parlamentar afirmou ainda que, ao notar a interpretação equivocada, deletou as postagens para evitar tensões sociais. O caso segue em fase de apuração judicial para a definição de responsabilidades definitivas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Animais
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Receitas e Culinária
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
Carros
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami Lubov Lulko Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
últimos materiais
Nacala ganhou nova rota: Ethiopian Airlines liga o norte de Moçambique à Etiópia
Flávio Dino determina inquérito da PF sobre interferência estrangeira em eleições brasileiras
Raiz opaca já no dia seguinte: o detalhe do processo que ninguém nota
Soba com edamame e vinagrete: receita pronta em 20 minutos
Rússia direciona mais de 80% das exportações industriais não energéticas para parceiros
Kakay Shurpe: sopa chuvash usa fervura dupla para caldo límpido sem refogados
Justiça do Trabalho bloqueia ataques a funcionários por demonstrarem gesto L
Elite financeira lucra com a causa e a solução da crise climática
Cerca viva: a densidade que filtra 50% da poeira do ar
Mercedes-Benz C350 2027 recebe motor M254 EVO com compressor elétrico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.