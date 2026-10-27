Países Baixos alocam US$ 500 milhões para fundo de conservação florestal idealizado pelo Brasil

O governo dos Países Baixos anunciou a alocação de US$ 500 milhões no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo de financiamento idealizado pelo Brasil e apresentado durante a COP30, em Belém. O montante não será injetado de forma imediata, mas distribuído ao longo de uma década, estabelecendo um fluxo financeiro de longo prazo para a conservação florestal.

Photo: commons.wikimedia.org by Antonio Campoy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Amazon Rainforest

Diferente de modelos de doação simples, o TFFF opera sob uma lógica de verificação física rigorosa. O pagamento aos países que se propõem a manter suas florestas em pé está condicionado a resultados mensuráveis: a liberação dos recursos ocorrerá apenas após a análise de imagens de satélite que comprovem que os níveis de desmatamento permaneceram abaixo de limites pré-estabelecidos. Para quem financia via títulos emitidos pelo fundo, a contrapartida é a garantia de juros fixos e estáveis.

No plano territorial, a estrutura do fundo prevê a proteção de mais de 1 bilhão de hectares de florestas distribuídos por mais de 70 países. Para viabilizar essa escala, a meta de arrecadação é de US$ 125 bilhões, sendo que a maior parte — US$ 100 bilhões — deve vir do setor privado, enquanto US$ 25 bilhões seriam aportados por governos nacionais.

O impacto social do mecanismo reflete a gestão direta do território: ao menos 20% dos pagamentos nacionais devem ser destinados a populações indígenas e comunidades tradicionais, reconhecendo o papel físico desses grupos na vigilância e manutenção da vegetação nativa.

Com este aporte, a Holanda se une a uma coalizão que já inclui Brasil, Noruega, Luxemburgo, Indonésia, Alemanha, França, Portugal e Reino Unido. Segundo Sjoerd Sjoerdsma, ministro do Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento dos Países Baixos, a medida visa criar um incentivo financeiro previsível para a preservação de ecossistemas que sustentam o abastecimento alimentar global e a resiliência climática.