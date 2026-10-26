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Lula reajusta normas: um novo regulamento para o digital impactará a sociedade

Brasil

Após ser reeleito com mais de 64 milhões de votos no pleito de 25 de outubro de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu as prioridades táticas e institucionais para o seu quarto mandato. No primeiro discurso pós-vitória, o foco central não foi apenas a celebração, mas a sinalização de uma mudança na regulação do espaço digital e na governança executiva.

Луис Инасиу Лула да Силва
Photo: Веб-сайт правительства Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва

A regulação das Big Techs como prioridade

O ponto mais concreto do anúncio de Lula é a intenção de implementar a regulação de plataformas digitais. O presidente justificou a medida alegando ter enfrentado "intromissão vinda de fora" durante a campanha. Na prática, o governo sinaliza que pretende atuar em duas frentes:

  • Jurídica: Equiparar crimes cometidos no ambiente digital a crimes do mundo real.
  • Tributária: Combater a isenção fiscal de grandes empresas de tecnologia que operam no Brasil, mas não pagam impostos proporcionais ao seu faturamento.

Mudança no modelo de comunicação e governança

Lula anunciou que pretende alterar a forma como o governo interage com a sociedade e a imprensa. A estratégia consiste em diminuir a dependência de intermediários jornalísticos para evitar a "má fé" nas interpretações e ampliar a comunicação direta via canais digitais. Além disso, prometeu maior participação popular nas tomadas de decisão, embora ainda não tenha detalhado os mecanismos institucionais que viabilizarão essa consulta.

Continuidade administrativa e fiscal

No campo econômico e social, a diretriz é a manutenção do status quo operacional, sem rupturas bruscas. As metas confirmadas incluem:

  • Fiscal: Manutenção do arcabouço fiscal para controle de despesas.
  • Tributária: Foco em progressividade, aumentando a carga sobre as rendas mais altas.
  • Social: Preservação de programas como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida.
  • Educação: Expansão de creches, ensino em tempo integral e reforço ao programa Pé-de-Meia, com foco específico em atrair docentes para a rede pública via Bolsa Mais Professores.

O cenário político imediato é de tensão, dado que o candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, indicou que não reconhece a vitória e buscará a anulação do pleito, enquanto líderes do Congresso Nacional já formalizaram a congratulação ao presidente reeleito.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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