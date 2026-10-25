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Ministério da Igualdade Racial aciona Justiça após denúncia de racismo em ato de Flávio Bolsonaro

Brasil

O Ministério da Igualdade Racial solicitou, nesta manhã (25), a abertura de investigações sobre um episódio ocorrido durante a campanha eleitoral do senador Flávio Bolsonaro (PL). Por meio de ofícios encaminhados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro, a pasta pede a apuração de um possível crime de racismo.

Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия
Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

O fato ocorreu na tarde de sábado (24), na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, durante o último ato de campanha do candidato à Presidência. Registros em vídeo, disseminados em redes sociais e portais de notícias, mostram um militante branco conduzindo um homem negro acorrentado. No vídeo, o apoiador — que trajava roupas com as cores da bandeira brasileira — refere-se ao homem acorrentado utilizando os termos "Luladrão, Satanás e Capiroto”. O homem negro portava um tridente e vestia camiseta listrada em vermelho e preto.

No momento da cena, o candidato Flávio Bolsonaro estava em um trio elétrico acompanhado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pelo governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL).

Em nota oficial, o Ministério da Igualdade Racial classificou a conduta como inaceitável, afirmando que a cena reproduz a dinâmica da escravidão, reconhecida pela Organização das Nações Unidas como um crime contra a humanidade, e ressaltou que tais atos aprofundam as marcas do período escravagista na sociedade brasileira.

A mobilização do Ministério ocorreu após a deputada federal eleita Anielle Franco (PT) informar que acionaria o órgão para adotar as medidas cabíveis. Além do caso no Rio de Janeiro, a parlamentar citou um episódio de intolerância religiosa ocorrido em Belo Horizonte, onde uma imagem de Nossa Senhora Aparecida teria sido rasgada durante outro ato de apoio a Flávio Bolsonaro.

Até o momento, o processo encontra-se na fase de solicitação de apuração pelos órgãos competentes; não há informações sobre indiciamentos ou decisões judiciais definitivas sobre os fatos narrados.

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