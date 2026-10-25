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Justiça do Trabalho proíbe supermercados Zona Sul de enviar comunicados com teor eleitoral a funcionários

Brasil

A Justiça do Trabalho determinou que a rede de supermercados Zona Sul cesse a emissão de comunicados com teor eleitoral destinados aos seus funcionários. A decisão ocorre após o Sindicato dos Comerciários acionar o Judiciário, relatando que a empresa enviou cartas aos empregados contendo críticas ao cenário político e institucional do Brasil, além de apelos por mudanças, em período imediatamente anterior ao segundo turno das eleições presidenciais.

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Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
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A decisão liminar, proferida pela juíza Cláudia de Abreu Lima Pisco, estabelece que a empresa envie, até as 23h59 deste sábado (24), uma nova mensagem aos colaboradores utilizando os mesmos canais de comunicação da primeira via. O conteúdo deve esclarecer explicitamente que o voto é livre e secreto, e que não há obrigatoriedade de revelação de preferência política.

Além do envio digital ou epistolar, a magistrada determinou que a referida comunicação seja afixada em locais de grande circulação de funcionários dentro dos estabelecimentos da rede. O descumprimento destas medidas acarretará multa diária de R$ 500 mil.

Na fundamentação da decisão, a juíza considerou que a manifestação institucional da empresa caracteriza assédio eleitoral. De acordo com o entendimento judicial, a transmissão de orientações políticas, ainda que de forma velada, compromete a liberdade de voto devido à relação de dependência econômica entre empregado e empregador, o que poderia induzir o trabalhador ao receio de eventuais retaliações.

Questionada sobre o caso, a assessoria de imprensa do Supermercado Zona Sul informou que não emitirá pronunciamento.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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