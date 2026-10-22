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Lula e Flávio Bolsonaro apresentam planos opostos para segurança e direitos sociais em 2026

Brasil

A disputa presidencial de 2026 coloca frente a frente duas visões antagônicas sobre o papel do Estado e a gestão da violência no Brasil. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aposta na expansão de políticas públicas e no controle estrutural do crime; do outro, Flávio Bolsonaro (PL) propõe a punição severa e a expansão do sistema carcerário como pilares de segurança.

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Punicionismo vs. Políticas Públicas

O plano de governo de Flávio Bolsonaro, intitulado "Para o Brasil Vencer o Atraso", foca no endurecimento penal. Entre as medidas mais drásticas estão a implementação da castração química para condenados por estupro e a redução da maioridade penal dos 18 para 16 anos — com punições para jovens a partir dos 14 anos em casos de crimes graves, como homicídio e tortura.

A estratégia de Flávio para a segurança pública inclui a criação do complexo prisional "TREVA", inspirado no modelo de El Salvador, além da previsão de 500 mil novas vagas no sistema carcerário. O candidato também propõe o fim da progressão de regime para crimes hediondos e a quadruplicação das penas para furto e receptação de celulares.

Em contrapartida, o programa de Lula, "Programa de Transformação do Brasil", prioriza a prevenção e a inteligência. O foco recai sobre a asfixia financeira de facções criminosas e a humanização do sistema penal através do plano "Pena Justa", que visa eliminar a superlotação e garantir condições básicas de saúde e higiene aos detentos.

Segurança e Vigilância

Enquanto Flávio defende a implementação de um sistema nacional de reconhecimento facial integrado e a flexibilização do Estatuto do Desarmamento (com a eliminação da identificação de cartuchos), Lula propõe a criação de um Ministério da Segurança Pública. O atual presidente defende o uso de câmeras corporais por agentes de segurança e o fortalecimento de mecanismos de controle interno e externo da polícia para evitar abusos.

Direitos Sociais e Minorias

A divergência se estende ao trato com minorias e grupos vulneráveis:

  • Povos Indígenas: Lula propõe a demarcação e desintrusão de terras, além da consolidação da Universidade Indígena. Flávio sugere dar autonomia a essas comunidades para decidirem sobre atividades produtivas em suas terras.
  • Mulheres: Flávio foca em "tolerância zero" para o feminicídio e propõe a criação de vouchers-creche para facilitar o trabalho feminino. Lula aposta na expansão do Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio e na aplicação rigorosa da Lei de Igualdade Salarial.
  • Trabalho: O plano de Lula inclui a defesa do fim da escala 6x1 e a redução da jornada para 40 horas semanais, além do combate ao trabalho análogo à escravidão.

A Análise Crítica

Para Camila Asano, diretora executiva da Conectas Direitos Humanos, a aposta no endurecimento de penas, defendida por Flávio, é ineficaz segundo evidências estatísticas globais. "O Brasil já prende muito, tem mais de 900 mil pessoas presas, e ainda assim os índices de criminalidade seguem alarmantes", pontua a especialista.

Quanto às propostas de Lula, a Conectas observa que, embora tragam medidas preventivas e de cidadania, muitos pontos carecem de aprofundamento técnico, especialmente no que tange à integração de dados do novo Ministério da Segurança Pública e aos detalhes operacionais da proteção aos territórios indígenas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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