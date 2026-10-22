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STF decide que ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins

Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, nesta quarta-feira (21), que o Imposto Sobre Serviços (ISS) deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins. A decisão encerra uma disputa jurídica que se arrastava nos tribunais desde 2008 e gera um impacto financeiro estimado em R$ 35 bilhões para as contas do Governo Federal.

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O cerne da questão reside na natureza do dinheiro: o STF entendeu que o ISS não constitui receita própria ou acréscimo patrimonial para as empresas. Como o tributo é apenas arrecadado pelo prestador de serviço para ser repassado integralmente aos cofres dos municípios ou do Distrito Federal, ele funciona como um ingresso financeiro transitório.

Na prática, a Corte decidiu que não faz sentido aplicar contribuições federais (PIS/Cofins) sobre um valor que a empresa não retém, mas que apenas "transita" por sua contabilidade. A tese jurídica fixada agora serve como precedente obrigatório para todos os processos semelhantes em tramitação no país.

O impacto direto recai sobre setores que dependem fortemente de prestação de serviços, como clínicas médicas, instituições de ensino, organizadores de eventos e empresas de assistência técnica. O caso específico que chegou ao plenário envolvia um recurso de uma empresa de transporte coletivo, que contestava a legalidade de pagar tributos federais sobre o imposto municipal.

A decisão representa uma vitória para a teses de desoneração da base de cálculo, reduzindo a carga tributária efetiva para as empresas de serviços, embora resulte em uma renúncia ou perda de arrecadação significativa para a União.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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